玩轉腦朋友｜網民推變《溏心風暴》版　李司棋關菊英做硬阿愁阿樂

迪士尼與彼思的動畫《玩轉腦朋友２》（Inside Out 2），上映以來，觀眾反應熱烈，今個星期更有謝票場，票房勢必再創高峰。不過自從司棋姐李司棋扮完阿愁之後，激發起網民聯想到如果要拍一部《玩轉腦朋友之溏心風暴》，到底可以點選角呢？



《玩轉腦朋友２》（Inside Out 2），上映以來，觀眾反應熱烈。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

李司棋演阿愁

因為有網民話司棋姐戴粗框鏡個樣好似阿愁，令司棋姐都不時會扮嚟同大家玩下，《玩轉腦朋友2》上畫前，就上載一張同阿愁合照，根本係真人版，唔搵佢做唔知可以搵邊個。

司棋姐個樣好似阿愁。（網上圖片）

加副大圓框眼鏡，變咗「李司愁」。（網上圖片）

關菊英演阿樂

計在《溏心風暴》第一集個角色，菊姐一啲都唔樂，介乎阿燥同阿憎的混合體，不過以其短髮造型，又真係同阿樂好夾，而且動畫中，阿樂同阿愁都成日要並肩作戰，兩位做最適合。

如果菊姐唔得閒，P1X3L嘅Marco都可以頂上。（網上圖片）

米雪演阿憎

以米雪姐在《溏心風暴之家好月圓》中的造型，其實更似《超人特工隊》的E夫人，不過在劇中性格怨恨心重，做阿憎最適合不過。不過都有網民覺得由第二集攞女楊怡（楊堯茜）飾演，性格都一樣啱晒。

米雪個猙獰樣，其實叫阿猙更貼切。（網上圖片）

阿燥有得爭

雖然劇中夏雨成日都笑騎騎，不過佢發起惡嚟都唔係講笑，演阿燥都一流。而另一人選就係昌哥李成昌，雖然劇中佢係蠱惑居多，只係一發起難渣上嚟都唔係人咁品。當然，如果可以由許紹雄做番就最好啦。

夏雨同昌哥，你揀邊個？（網上圖片）

琴姐最啱念舊姐

而新角色念舊姐都好多人鍾意，呢個元老級角色，當然以琴姐李香琴係不二之選，無論年紀同造型都好似。可惜琴姐已離開大家，亦成為大家心中的念舊姐。