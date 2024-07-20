紅天鵝｜鄭智薰衝擊韓劇尺度　金荷娜報復出軌丈夫色誘Rain

由韓劇天后金荷娜，與Kpop天王Rain鄭智薰合作的新劇《紅天鵝》，二人一拍即合，拍出一段出軌談情的禁忌戀情，而劇中更有不少話題十足的情節，令人看得血脈沸騰，欲罷不能。劇集現正於Disney+ 獨家熱播。

Rain在劇中保鑣身份，親身上陣的打戲令人目不轉睛。（《紅天鵝》劇照）

不經意的爆肌露出，已經夠好睇。（《紅天鵝》劇照）

其中一場戲，講宴會中段財團人妻婉秀（金荷娜 飾）撞破丈夫容國（鄭糠雲 飾）肆無忌憚在房內與第三者偷情。八頭身型男丈夫鄭糠雲於劇中的長髮造型放蕩不羈，在小三挑逗下渣男式回應：「今天就隨你擺佈」，之後血脈賁張的激情畫面就留待觀眾細味。劇集打破韓劇保守尺度，踩界的色慾戲碼亦絕不含蓄模糊，成為今期話題之作。

小三嚟講，實在係咄咄逼人。（《紅天鵝》劇照）

被發現都若無其事，偷食變明食。（《紅天鵝》劇照）

（《紅天鵝》劇照）

淡定賢慧的婉秀表面風光，實則強忍丈夫屢次出軌及奶奶刁難，毫無地位，即使捉姦在床亦只能淡然處理。但醉後的婉秀終於難掩寂寞，向大隻貼身保鑣（Rain鄭智薰 飾）發放情慾訊號：「我今天要不要乾脆就和你睡呢？」大膽的禁忌之戀在兩人曖昧的眼神加持下，更加熱血沸騰！

Rain的保鑣造型入型入格。（《紅天鵝》劇照）

金荷娜向大隻貼身保鑣發放情慾訊號：「我今天要不要乾脆就和你睡呢？」（《紅天鵝》劇照）

Rain冷靜地回答︰「待在我身邊，我會保護你。」（《紅天鵝》劇照）

Rain在劇中保鑣身份，帶有滿滿的安全感，爆肌親身上陣的打戲令人目不轉睛，成功攻陷粉絲之外也動搖了已婚人妻婉秀的心。兩人從主僕關係發展到充滿粉紅泡泡的曖昧地下戀情，當中不少令人臉紅心跳的畫面。而最令人心動的當數Rain單膝跪地為金荷娜穿鞋一幕，甜蜜指數飊升！Rain更霸氣喊話「待在我身邊，我會保護你」，掀起網上騷動，指Rain是無法抗拒的男人。