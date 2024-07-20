繁花︱原作者金宇澄親臨書展　自爆王家衞劇集版呢位女角色最神似

王家衞首次監製兼執導電視劇《繁花》，由胡歌、馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾主演，劇情改編自茅盾文學獎得主金宇澄的同名長篇小說，並以八九十年代改革開放後發展迅速的上海商貿金融市場為背景。劇集年初於內地啟播後廣受歡迎，成為本年度最熱播劇作之一，而金宇澄的小說《繁花》繁體版，亦於七月由中和出版社在香港出版，今日（20日）更邀請金宇澄親身出席書展舉行座談會，與文學評論家兼香港大學中文學院名譽教授許子東對談。

《繁花》劇集於年初啟播後大受歡迎，牽起一鼓上海熱潮！（《繁花》劇集劇照）

《繁花》為王家衞首部監製兼執導的電視劇。（視覺中國）

《繁花》原作者金宇澄（左）親臨香港書展，為《繁花》繁體版小說出版舉行座談會。（莫匡堯 攝）

講座期間，金宇澄談到自己任職文學編輯三十年，後來執筆於網絡每日連載《繁花》，由每日寫數百字增至三千字，日漸形成自己的特色及語言。金宇澄更笑言作為文學編輯：「我從來沒有看過這樣的文字，這是上帝送給我的禮物，我要一直這樣寫下去。」最後成為35萬字的小說《繁花》。

金宇澄於座談會上分享《繁花》小說的創作歷程。（莫匡堯 攝）

金宇澄原著《繁花》小說繁體版，於七月由中和出版社在香港出版。（莫匡堯 攝）

金宇澄於座談會上亦提到王家衞改編的《繁花》電視劇，談及人物設計時，作者坦言《繁花》角色大多具原型人物：「《繁花》基本上有原型人物，因為有原型才會生動。」至於金宇澄眼中劇集版本最形神兼備的角色，意外竟非飾演男主角阿寶的胡歌，亦非三大女主角馬伊俐、唐嫣及辛芷蕾！金宇澄於會上表示：「從我自己的角色度，我是蠻喜歡電視劇裡的雪芝——杜鵑，我比較喜歡！」

金宇澄在《繁花》劇集中最喜歡的角色，是阿寶亦念念不忘的初戀。（《繁花》劇集截圖）

阿寶的初戀情人雪芝，由內地女演員杜鵑飾演。（《繁花》劇集截圖）

《繁花》原作者金宇澄認為杜鵑飾演的雪芝最為形神兼備。（《繁花》劇集截圖）

王家衞作為舉世知名的香港導演，在劇集《繁花》製作前期，亦多次與金宇澄傾談，極尊重原作者的意見，金宇澄亦於講座上透露：「我記得當時導演要拍這個戲，問過主要幾個人物有沒有照片？我說沒有照片。他便問可否畫給他看，我說寫小說真沒有具體的圖像槪念，因為拍電影跟寫作是完全不一樣。」

王家衞拍攝《繁花》前，曾詢問金宇澄有關小說原型人物的形象，非常尊重原作者的意見。（唐嫣微博圖片）

金宇澄亦在講座上向讀者觀眾爆料，透露王家衞在《繁花》小說裡最鍾愛的橋段，更竟然未有在劇集中拍攝出來：「王家衞導演最喜歡，是小毛半夜遇到一個洗衣服的女人，跟着小毛回家洗衣服，是導演最喜歡的橋段。」但主線集中在阿寶的劇集中，同為《繁花》男主角的小毛，卻未有被囊括在劇情之中。

王家衞鍾情的《繁花》洗衣橋段，似乎與第二部電影《阿飛正傳》中劉嘉玲抹地的橋段呼應。（《阿飛正傳》電影劇照）

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