何超儀紐約電影節遇謝霆鋒　投資三部戲力捧陳子聰私人醫生Iman

超儀最近出席紐約亞洲電影節，而她早前睇中原本是陳子聰醫生的Iman高大有型，且具演戲天份，故破天荒簽約其為公司旗下演員，更親自出任經理人，並一同出席電影節。更宣布其852電影公司將連開三部電影力捧Iman當男主角。

何超儀帶同Iman（右二），出席紐約亞洲電影節。（大會提供）

在出席大會的香港電影環節活動時，超儀更帶着Iman滿場飛，向在場的香港及國際導演介紹新人Iman，包括同場獲大會頒發亞洲之星的謝霆鋒。超儀更公開大讚Iman是她與老公的恩人，有份治好陳子聰，期間更陪着兩人渡過兩夫妻的結婚紀念日及兩人的生日及聖誕節，彼此患難與共，感情十分要好，超儀更稱Iman不單是一個醫生，還是一個詩人，寫得一首好詩。

超儀介紹Iman予同場獲大會頒發亞洲之星的謝霆鋒認識。（大會提供）

事實上在上月開拍由彭發執導的電影《拾荒法師》時，超儀已讓Iman飾演戲中外籍警司一角，據知其表現叫導演彭發及監製超儀及陳子聰眼前一亮。而超儀因此對其信心大增，已擬定好一連串計劃，實行全面力捧。

Iman確實幾有星味，早前在電影《拾荒法師》飾演外籍警司，其表現叫導演彭發及監製超儀及陳子聰眼前一亮。（大會提供）

陳子聰臨時甩底，但也十分有心，特別拍了片段感謝大會及觀眾的支持。（大會提供）

是次大會更選影了超儀兩部電影放映，其中一部是由張叔平剪輯的加長版荒旦犯罪喜劇《Habit》，此版本更是全球首次放映，另一部則是早前上映，由藤井秀樹導演的恐怖片《怨泊》，超儀更自爆監製之一陳子聰臨時甩底，沒有一起來紐約，但他也十分有心，特別拍了片段感謝大會及觀眾的支持。而放映後，超儀亦出席了電影的分享會，其中有觀眾大讚超儀在《Habit》一片中的表現，其中一場一鏡直落的雨中哭墳戲，更叫觀眾動容。

完成了紐約之旅後，超儀便馬不停蹄，由紐約直飛日本，出席《怨泊》在日本的首映禮，而到時陳子聰也會從香港直飛日本，與妻會合，齊為電影宣傳。