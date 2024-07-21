專訪｜周文健復出拍電影成搶手配角 好友黃浩功不可沒

周文健曾經在一度離開電影圈十年以上，但由2017年開始，先後拍了《風再起時》《正義迴廊》及《談判專家》，三套電影入面周文健發揮空間大，而能夠令他重返電影圈，就是因為他的好朋友黃浩，為他接了一個FB廣告開始⋯⋯

周文健一生有起有跌，但他性格樂觀，令他思想十分正面。

由一個FB汽車廣告開始⋯⋯

周文健記得當時在珠海開餐廳，沒有想過再有幕前演出，直至黃浩打給他，邀請他拍一個汽車廣告，他說：「我有個朋友做廣告嘅，佢有個客指定要用你，喺佢FB入面播嘅，我初頭都唔想架，跟住佢叫我幫下手啦，對方都係我朋友嚟架，咁我就拍咗喇。」而這個FB廣告，剛好被導演翁子光看到，當時他正籌備《風再起時》，看到廣告後，想找周文健飾演韓森一角，於是周文健就事隔11年再度復出。

周文健因為拍了這個汽車廣告，而被導演翁子光見到之後邀他復出拍《風再起時》

周文健回想自己當年入行那時，亦是一些偶然的機會，之後演出一個接一個，他說：「我當年拍完生力啤廣告，之後港台導演睇咗就揾我拍《唱談普通話》，之後又被TVB監製李艷芬睇中揾我拍《他來自天堂》，然後又拍電影。」

《風再起時》是周文健事隔差不多十年再重返電影圈。

今次亦是由一個FB 廣告引起，令他連拍三套電影，他覺得有時做人不要太計較得失，他說：「好多嘢都係連住，你做呢個就可能有下一個，尤其你係新人嘅時候，唔好怕蝕底，做咗先，畀人見得到你，你就會有機會，（生力啤廣告第一輯有幾錢？）我得1500蚊，但連個廣告帶俾我好多嘢，我之後拍到第四輯升咗50倍價錢。」