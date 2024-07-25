56歲「常威」近況曝光身形零走樣　曾紅到荷里活參演《Matrix》

現年56歲的武打男星鄒兆龍拍過不少經典電影，曾在周星馳電影《九品芝麻官》出演經典奸角「常威」而為人熟悉，其後更憑好身手進軍荷里活電影《22世紀殺人網絡》系列。現時主攻內地市場的鄒兆龍，日前與好友何家勁相約飯聚，狀態極佳，身形Fit爆！

鄒兆龍拍過不少經典電影。（網上圖片）

鄒兆龍在周星馳電影《九品芝麻官》出演經典奸角「常威」而為人熟悉。（網上圖片）

何家勁前日（23日）在小紅書發布一段影片，並寫道：「簡簡單單招待下龍哥，你們還記得他嗎？」如片中所見，鄒兆龍戴上Cap帽及黑超，簡單穿上白色T恤，身形依然Fit爆毫無走樣，星味十足。有大批網民留言表示：「常威打來福了」、「常威大戰展昭」，不過有網民就認為鄒兆龍瘦了很多。

何家勁前日（23日）在小紅書發布與鄒兆龍聚會的影片。（小紅書）

鄒兆龍身形零走樣。（小紅書）

鄒兆龍出生於台灣，早年習武的他，12歲就加入電影界，擔任武打演員替身，後來習練跆拳道及泰拳，學習電影拍攝的武術格鬥技巧。其後於18歲獲洪金寶賞識，主演電影《全力反彈》，20歲來港發展成為「洪家班」成員。鄒兆龍在影壇走紅，在1999年獲《22世紀殺人網絡》武術指導袁和平邀請演出「賽洛芙」一角，多套續集都有份參演，成功進軍荷里活。

鄒兆龍於18歲獲洪金寶賞識。（劇照）

鄒兆龍在1999年獲《22世紀殺人網絡》武術指導袁和平邀請演出「賽洛芙」一角。（劇照）

鄒兆龍當時演出令人眼前一亮。（劇照）

鄒兆龍與前港姐翁慧德結婚，育有一對孖仔及女兒，但鄒兆龍在2017年被爆背妻偷食，小三在微博大爆兩人交往期間，鄒兆龍曾幫她洗底褲，又爆鄒兆龍曾稱跟老婆6、7年沒性生活，很久之前就在搞離婚，在出面還有很多女伴。當時鄒兆龍透過經理人回應爆料言論不實，當時翁慧德也現身撐老公。

鄒兆龍在2017年被爆背妻偷食，小三在微博大爆兩人交往期間，鄒兆龍曾幫她洗底褲。（微博圖片）

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事件發生後，鄒兆龍已沒有分享與家人的合照，他於2020年曾演出Netflix青春喜劇《真心半解》（The Half of It），並在劇中飾演慈父，劇集在短短4日在爛番茄奪得94%的高分。有不少觀眾當時都大讚能夠看到鄒兆龍不再演奸角的一面，更笑言沒有想過他能夠駕馭慈父角色，不過都有網民重提出軌事件，並指他為洗底而飾演慈父。