死侍與狼人‧影評｜MCU的真正Endgame　達到門檻會有幾何級精彩

「審美疲勞」相信是很多觀眾對於超級英雄電影的心聲，由2012年第一集《復仇者聯盟》（Avengers）掀起熱潮，到2019年《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）達到高峰，登頂後回落是正常不過，但過去5年除了《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的小陽春，MCU電影已不再是當年的票房保證，尤其過去兩年的成績表實在強差人意。

今年Marvel Studios只推一部電影作品《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），《變種特攻》（X-Men）系列正式回歸，加上第一部十八禁MCU電影，本身就自帶宣傳效果，要突破「審美疲勞」一關，將以上兩大賣點做到極致，相信效果唔會差得去邊，的確《死侍與狼人》的演繹相當淋漓盡致，讓一眾粉絲過足癮。

Hugh Jackman六十歲都嚟緊，相信佢本人都擔心，係咪真係要演狼人演到90？（劇照）

以下內容涉及劇透！！！

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論劇情，還是有不合理的地方，尤其是結尾收拾大反派的手法，不過對於《死侍》、甚或超英片，好像從來都不是劇情行先？（劇照）

何謂淋漓盡致？X-Men正式回歸的歡迎儀式，由最入屋的狼人做開路先鋒，安排基斯伊雲斯（Chris Evans）版本的「霹靂火」（Human Torch）登場直接讓粉絲高潮，更兼收緬懷美國隊長之效，接著送上舊版「黑天使」（Elektra）與「幽靈刺客」（Blade），搭埋因霍士被收購而拍唔成獨立電影的「牌王」（Gambit），以及大個女的狼人接班人X-23，還有更多登場角色，無論是真人、畫面還是口講，反正是驚喜飽到滯的程度，既然《蜘蛛俠：不戰無歸》的三代同堂成功換來19億美元票房，照辦煮碗保守估計打個五折收10億，以今時今日的超英片來說，都算成功，或成功翻身。

迪士尼拍十八禁又可以有幾盡？單純過百句F字粗口相信都滿足不了大家的期望，死侍開黃腔冇新意，加埋狼人同霹靂火（美國隊長）鹹過王晶的瘋狂對白，這種反差感應該足夠突顯迪士尼的誠意了吧？嗯，不文程度應該是霑叔叔的《不文騷》級數了。

今集主線其實是死侍成長心路歷程，終於大個仔願意犧牲自己拯救地球。（劇照）

不過，跟前兩集《死侍》一樣，畢竟不是王晶與黃霑式有味笑話，死侍式幽默夾雜大量西方流行文化，今集更滲入演員的私生活，連Hugh Jackman離婚都可以擺上枱，先別談觀眾是否了解「時間變異管理局」是什麼東西，甚至可能連黑天使、幽靈刺客與牌王都唔知係乜水，感覺欣賞門檻又再提高了，入場觀眾的反應或許更兩極，但這種「圍爐」效果可能正正是超英片的本質，從來都是粉絲看得最投入、最高興。

財大氣粗吞併了一家老字號公司，全世界都擔心將招牌系列玩爛，《死侍與狼人》的野心十分明顯，但亦看到迪士尼對X-Men回歸的尊重以及想挽救MCU的決心，有種Endgame式晒冷的氣勢。片尾字幕加插各部X-Men電影的集體回憶畫面，連最爛的2015年版《神奇4俠》都沒有遺忘，畢竟留低嘅點都係一份心意。