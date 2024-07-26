周星馳黃霑精彩訪談曝光　爆《唐伯虎點秋香》名場面原是爆肚

周星馳電影《唐伯虎點秋香》有不少經典場面，其中一幕林威飾演的「寧王」，在黃霑飾演的「華太師」府中「發爛渣」，即場除褲撒尿，到現場仍不時被網民回帶，原來這一幕本身並非在劇本中，而是黃霑的主意。

星爺面對前輩霑叔，立即變「星仔」。（影片截圖）

黃霑與陳淑蘭主持TVB訪談節目《花弗新世界》，其中一集請來周星馳當嘉賓，在霑叔面前星爺都變星仔，面對霑叔的追問都一一回答，包括被問到有否經常在片場鬧人，他就如此回答：「好多時候我都唔鬧人，我相信係一啲誤會，我同意一點就係，我拍戲嘅時候，唔會婉轉同人講嘢，我覺得「得」，就會話好，覺得唔得就會再諗過。有時做起嘢上嚟，都唔係好清楚自己嘅態度」。

發爛渣痾尿原來是霑叔的主意。（電影截圖）

接著霑叔就指出從不覺得星爺囂張，因為囂張的人不會接受別人意見，但星爺樂於聽取他人意見，他舉例《唐伯虎點秋香》寧王「發爛渣」即場除褲撒尿一幕，原來是他的主意，拍攝時星爺周圍問人「發爛渣」的時候會點做？當時霑叔提議「痾篤尿」，星爺立即採用。

星爺從未承認自己是「無厘頭」。（電影截圖）

此外，霑叔又提到星爺絕對能夠勝任文藝片：「佢唔使搞笑，佢係一個好好嘅演員，引人笑、引人喊都成功，天生憂鬱樣」，談到「無厘頭」，星爺就大爆金句：「我咁有內涵都無厘頭，就全世界任何人都無厘頭」，又謂不完全明白無厘頭是什麼意思。