專訪｜鄭浩南從未被杜琪峯鬧過　憑加錢哥成經典：係最好睇黑幫片

59歲香港資深演員鄭浩南，入行至今長達40年，曾參演不少經典黑幫電影及三級片，在《98古惑仔5：龍爭虎鬥》飾演的司徒浩南、《黑社會以和為貴》飾演的「加錢哥」阿武均堪稱港產經典角色！近年產量大減的鄭浩南驚喜主演《紥職3》，再次以黑道大哥形象重返大銀幕，早前就新作接受《香港01》專訪，大談生涯代表作與背後製作點滴，以及與幾位電影巨匠相處交往的過程。

鄭浩南早前接受《香港01》專訪，大談多部代表作品的製作點滴，以及與幾位港產片知名影人的交往。（專訪影片截圖）

跨界三級作品——《香港舞男》

鄭浩南出初數年已跨界主演三級片，香港電影三級制由通訊事務管理局於1988年制定，鄭浩南與萬梓良、任達華合演的《香港舞男》，則成為制度訂立後首批被評為三級的電影。鄭浩南談到《香港舞男》時表示導演林德祿為專門拍攝文藝電影，作品被評為三級亦僅因為故事場域與題材：「其實一樣在講一個故事，那時在香港前所未見！譬如以前李察基爾（Richard Gere）在1980年上映的《美國舞男》（American Gigolo），當時外國甚麼材都可以拍攝，又不是實牙實齒真的『扑嘢』（性行為），在這個尺度完全不可能嘛！」認為作品對當時具有時代意義，亦側寫反映社會面貌。

鄭浩南首部主演三級片《香港舞男》，與萬梓良、任達華合作。（《香港舞男》電影劇照）

鄭浩南直言執導《香港舞男》的林德祿導演出名拍文藝片，舞男亦只是一個題材。（《香港舞男》電影劇照）

鄭浩南認為《香港舞男》只因題材而被評為三級。（《香港舞男》電影劇照）

鄭浩南笑言拍攝《香港舞男》沒可能「真係扑嘢」，尺度根本不容許，只是故事題材。（《香港舞男》電影劇照）

為幫朋友接拍《香港奇案之強姦》

鄭浩南生涯最為人熟悉的三級片作品，應為1993年上映、由王晶監製、劉偉強執導的犯罪情色電影《香港奇案之強姦》，當年鄭浩南與邱淑貞、任達華及吳雪雯的演出帶來觀眾極大迴響！然而提到該部作品，鄭浩南卻分享一段不快往事，他表示與王晶導演早於新藝城時代認識，受對方說服自己突破演出角色框架下，答應幫忙初執導筒的劉偉強主演該片：「我跟劉偉強也很熟，於幫手拍攝那部電影，但當中某些情節部分，他答應我不是這樣剪接出來，但他依然剪了下去。」

鄭浩南在《香港奇案之強姦》監製王晶說服下，幫助初執導筒的劉偉強。（專訪影片截圖）

鄭浩南表示電影未有按協定剪接，直言感覺被朋友出賣。（《香港奇案之強姦》電影劇照）

《香港奇案之強姦》上映後，一定程度對鄭浩南、邱淑貞、吳雪雯等演員形象帶來影響。（《香港奇案之強姦》電影劇照）

鄭浩南慨嘆當年自己過於信任朋友，直言：「朋友是否真的用來出賣？」更表示《香港奇案之強姦》上映後，觀眾對作品中的演員形象觀感各有好壞，表示：「整部電影出來，有人贏、有人輸，我覺得我自己是輸的那一個。」

鄭浩南表示《香港奇案之強姦》上映後，有人贏、有人輸。（《香港奇案之強姦》電影劇照）

鄭浩南認為《香港奇案之強姦》上映後觀眾對各位演員的觀念有所不同，直言「有人贏、有人輸」但他自己則是輸家。（專訪影片截圖）

驚訝《古惑仔》內地影響力

縱使鄭浩南與王晶、劉偉強因《香港奇案之強姦》有過不快經歷，但到1998年再度合作《98古惑仔5：龍爭虎鬥》便已冰釋前嫌，更表示：「我那一集的角色，我覺得拍得我相當好睇！」而司徒浩南一角在《古惑仔》系列的反派角色中亦極具代表性，影響力甚至延至中國內地！

鄭浩南笑言覺得《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡，自己的角色司徒浩南相當好睇！（專訪影片截圖）

鄭浩南笑言曾在內地遇到粉絲，竟向他表示：「浩南哥！我因為看到你那部《古惑仔》所以我才會『出嚟行』！好像古惑仔一樣去『劈友』！」鄭浩南笑言粉絲投入程度相當「黐線」，亦表示司徒浩南的情節中沒有劈友，但亦真實感受到電影的影響力。

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）

鄭浩南於《98古惑仔5：龍爭虎鬥》裡飾演的司徒浩南，簡直幕幕精彩兼成為經典！（《98古惑仔5：龍爭虎鬥》電影劇照）

「加錢哥」鄭浩南：最好睇嘅黑社會類型電影

在《古惑仔》之後，鄭浩南最為人熟悉的作品必定為杜琪峯執導、於2006年上映的《黑社會以和為貴》，鄭浩南更因為角色阿武的口頭禪「加錢啊」與認錢唔認人的態度，被粉絲稱為「加錢哥」。鄭浩南直言為最滿意作品：「我覺得最好看的黑社會類型電影一定是杜琪峯導演的《黑社會以和為貴》！」他續指：「包括第一二集，整個電影演員組合、台前幕後下的功夫！當然拍攝耗時極長，但我覺得是一部出色的電影！」

鄭浩南因為參演《黑社會以和為貴》裡認錢唔認人的阿武，而多了「加錢哥」的稱號！（《黑社會以和為貴》電影劇照）

不少鄭浩南在《黑社會以和為貴》裡的劇照成為迷因（meme）圖片！（《黑社會以和為貴》電影劇照）

不少鄭浩南在《黑社會以和為貴》裡的劇照成為迷因（meme）圖片！（《黑社會以和為貴》電影劇照）

不少鄭浩南在《黑社會以和為貴》裡的劇照成為迷因（meme）圖片！（《黑社會以和為貴》電影劇照）

不少鄭浩南在《黑社會以和為貴》裡的劇照成為迷因（meme）圖片！（《黑社會以和為貴》電影劇照）

鄭浩南亦提到從新藝城時期認識杜琪峯，更曾受他的邀請到無綫電視拍攝電視電影與劇集。他笑言當年聽聞杜Sir是無綫著名的「惡霸」，但不論林嶺東師父或杜琪峯導演也從來沒有鬧過他：「杜琪峯導演真的一句都沒有罵過我！他們會不開心、會生氣，尤其林嶺東師父，他激到自己打牆、打到手都損了，然後說『你現在明白了嗎？』也不會罵我！」