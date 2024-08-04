專訪鄭浩南出道40年冇捱過　揭簽約新藝城超優厚條件：買樓幫我供

鄭浩南出道香港影壇至今40年，在觀眾心目中累積不少經典作品與角色，最為膾炙人口的作品包括《98古惑仔5：龍爭虎鬥》飾演的司徒浩南、《黑社會以和為貴》飾演的「加錢哥」阿武。但原來早於鄭浩南在新藝城電影公司出道初期，竟與舉世揚名的《英雄本色》男主角Mark哥擦肩而過，Mark哥最後由周潤發飾演，亦是發哥首次榮封「香港電影金像獎」影帝的作品。早前鄭浩南接受《香港01》專訪，大談入行初年經歷的港產片黃金年代，以及與《英雄本色》緣慳一面的原因。

鄭浩南早前接受《香港01專訪》大談港產片黃金年代的經歷，以及與《英雄本色》Mark哥角色擦身而過的原因。（專訪影片截圖）

拍攝奧運廣告被星探發現

鄭浩南回想出道初年，全因當時正值1984年洛杉磯奧運會，他亦因為運動員身份而接拍一則廣告，而廣告流行程度亦吸引星探注意，輾轉被介紹到新藝城電影公司。鄭浩南表示對方直接提議由他成為男主角：「是新藝城公司真正拉我入行，林嶺東導演想開一部戲，就是《愛神一號》。」雖然鄭浩南從沒演戲經驗，鄭父亦曾有反對意見，但經過施南生出馬游說鄭父後，便答應讓尚未20歲的鄭浩南參演電影。

林嶺東執導電影《愛神一號》由鄭浩南及葉蒨文主演。（《愛神一號》電影劇照）

試鏡遇上師父林嶺東導演

鄭浩南當年到新藝城公司試鏡，便讓他遇到至今仍尊稱為師父、已故著名香港導演林嶺東。鄭浩南憶述與師父初次見面的情景時表示：「當時進去（見導演），有一張報紙撐着臉，他也沒有關門、房間煙霧瀰漫，一進去他收起報紙，咬着一根香煙看着我，就是林嶺東導演。」他表示按照導演的指示試鏡，亦試演一段《愛神一號》的飛車意外情節，林嶺東當時非常滿意，決定由他主演男主角。

鄭浩南模仿首次遇到師父林嶺東導演的印象，相當維肖維妙。（專訪影片截圖）

新藝城簽約條件超優厚：「買樓嘅話幫我供！」

接拍《愛神一號》並開鏡後，鄭浩南表示拍攝期間經歷生日，自己才剛滿20歲。首部電影尚未拍完，新藝城的續約合同便發送到鄭浩南手上，而且依然記得正處港產片黃金時代，他的續約條件非常優厚：「簡單來說片酬歸片酬，稅金由公司負責，每月更有零用錢、住宿津貼，他們讓我住在New World Apartment，或者我自己買樓置的話由他們幫我供款，當然他們有一個限額。還有每年兩份來回的商務客位機票！」鄭浩南感嘆地續指：「所以我說我沒有涯過就是這個原因，只是有很多事情自己不懂得珍惜。」進入新藝城後兩年，公司開始解體，鄭浩南亦正式踏入電影圈開始打拚。

鄭浩南於《愛神一號》拍攝期間才剛滿20歲，新藝城當年提出的簽約條件相當優厚。（《愛神一號》電影劇照）

與周潤發對調演《刀馬旦》：「如果我做Mark哥都應付唔到」

談到新藝城時期的重要作品，鄭浩南提到《刀馬旦》與《英雄本色》之間的易角安排，實證與Mark哥角色擦肩而過的傳聞。鄭浩南直言《英雄本色》原是為自己度身訂造的劇本：「原本《英雄本色》有一個較年輕版本，因為那時我是唯一一個簽約新藝城的男演員，所以他們當然力捧我、專門寫一個故事。」

鄭浩南表示自己是當年唯一簽約新藝城的男演員，在公司力捧下度身訂造《英雄本色》的Mark哥角色。（專訪影片截圖）

鄭浩南更透露易角前，《英雄本色》的原主演班底：「（我飾演）Mark哥的角色但整個故事較年輕，已離世的Leslie（張國榮）也在故事中；反派亦沒有變，仍然是李子雄，卻未有狄龍，反而多了Russell（王盛德）還有Michael Wong（王敏德）。」鄭浩南表示故事同樣圍繞兄弟情、最後如何報仇，非常接近更早年的張徹電影模式。

鄭浩南表示當時《英雄本色》有一個較年輕的版本。（《英雄本色》電影劇照）

《英雄本色》年輕版故事已經鐵定有張國榮主演。（《英雄本色》電影劇照）

在《英雄本色》年輕版裡，尚未有狄龍大哥飾演的豪哥角色。（《英雄本色》電影劇照）

《英雄本色》的年輕版本故事已圍繞兄弟情與報仇。（《英雄本色》電影劇照）

然而原執導《英雄本色》的徐克同時成立了電影工作室，並打算開拍《刀馬旦》，與《英雄本色》預計同樣在1986年暑期上映。由於徐克難以分身拍攝兩部電影，於是從台灣找回吳宇森導演代為執導，亦因此改寫故事與易角，鄭浩南代周潤發飾演《刀馬旦》的寧北海，周潤發則飾演《英雄本色》的Mark哥。

最後徐克安排鄭浩南與周潤發交換角色，與林青霞、鍾楚紅、葉蒨文主演《刀馬旦》。（《刀馬旦》電影劇照）

鄭浩南於《刀馬旦》裡飾演寧北海一角。（《刀馬旦》電影劇照）

鄭浩南於《刀馬旦》裡的演出亦相當精彩。（《刀馬旦》電影劇照）

鄭浩南直言：「如果我做Mark哥都應付不來，當時我又沒有甚麼實際經驗，之前其實只拍過三部電影，我無法駕馭那個角色。」他亦表示沒有因為《英雄本色》廣大的迴響而感到遺憾。