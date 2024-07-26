死侍與狼人｜聖地牙哥動漫展無人機表演　震撼效果真盛事級數

全球注目的美國動漫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫展，昨日（25/7）正式開鑼，有別於去年因演員與編劇罷工關係導致的冷清場面，今年Marvel Studios回歸展中最大的Hall H舞台，過萬Marvel粉絲齊齊cosplay Marvel超級英雄到場，場面墟冚熱鬧，首日矚目重點，則是Marvel Studios總監 Kevin Feige帶同《死侍與狼人》團隊到場見粉絲。

一眾《死侍與狼人》演員，齊集Comic-Con，連美國隊長基斯伊雲斯（Chris Evans）都有現身。（大會提供）

大會為了避免瘋狂粉絲要通宵排隊霸位，今次作出了特別的抽獎安排，只有中獎的6,500名幸運兒才有機會進入Hall H參加《死侍與狼人》座談會。主角賴恩雷諾士 Ryan Reynolds、曉治積曼 Hugh Jackman、愛瑪歌連 Emma Corrin及導演桑里維 Shawn Levy由Kevin Feige介紹出場。

導演與兩位演員，由於電影叫好叫座，頭貼頭相擁祝賀。（大會提供）

賴恩對在場粉絲說：「我記得，我是你們見過最緊張的人。我由《死侍》第一集已來到這裡。 我覺得自己能夠以一種自我真正渴望的方式與你們聯繫。我永遠不會忘記首次公開片段的一刻，觀眾不停大叫播多一次，而曉治這個混蛋也在後台。」曉治則說：「我記得當時我在後台找場地經理，我對他說如果不播多一次，觀眾會把這裡拆掉。」事後賴恩上載與曉治及導演抱頭合照上社交平台，回味第一天開機拍攝及關機日的時刻，充滿儀式感。

主角賴恩雷諾士 Ryan Reynolds、曉治積曼 Hugh Jackman、愛瑪歌連 Emma Corrin及導演桑里維 Shawn Levy由Kevin Feige介紹出場。（大會提供）

配合昨日《死侍與狼人》在美國開畫，賴恩則在台上驚喜宣佈座談會變成《死侍與狼人》特別放映會，難怪觀眾入場時已獲派狼人頭爆谷杯，而《死侍》漫畫原作者Robert Liefeld則在場內被粉絲野生捕獵兼遭要求在狼人頭爆谷杯上簽名。賴恩和曉治等巨星亦十分親民走落觀眾席坐低一同睇戲。完場後再有驚喜，他們更帶同片中客串的多位巨星上台亮相。

天空出現巨型狼人，非常震撼。（大會提供）

而當晚，更有《死侍與狼人》主題的無人機表演，當中除了有「死侍」同「狼人」的圖像，仲有《神奇4俠》圖案出現，而畫面亦相當仔細，非常震撼。