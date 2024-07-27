劫機1971專訪｜河正宇初嘗揸飛機　呂珍九讚機組裝置︰反應好真

花140億韓圜（約8000萬港元）製作，改編自1971年，韓國史上最驚心動魄的劫機事件的電影《劫機1971》，將於8月1日上畫。電影兩位主角河正宇及呂珍九，分別飾演英勇機師，以及亡命劫機兇徒。兩位早前透過Zoom接受《香港01》訪問，分享今次拍攝趣事，而最精彩，一定要數劇組為拍出實感，斥巨資製作的大型雲台，令大家置身現場一樣。



《劫機1971》兩位主角河正宇及呂珍九接受《香港01》Zoom訪問。（影片截圖）

電影《劫機1971》改編自真人真事，重現1971年韓國史上最驚心動魄的劫機實況。河正宇飾演前戰機機師泰仁，因意外被迫退出南韓空軍，只能轉而任職商用客機的副機長。一次看似平常飛往漢城的航程，卻發生爆炸並揭開了峰迴路轉的劫機事件！而該名年青卻兇悍的劫機犯，就由呂珍九飾演。

機艙場景跟真實一樣大小，而且可按劇情轉動。（《劫機1971》劇照）

搭建真實機艙

全片大部份場面都在機艙拍攝，環境相當狹小，當中又有甚麼優點缺點？河正宇︰「好處是不會被外界環境影響，所有拍攝進程都跟隨原定計劃去做，可以準時返工準時收工。但壞處就是令演出時覺得沉悶，因為永遠都在同一地方拍攝，以往能夠轉境去另一地方，可能會刺激大家有新靈感，或者當是一個休息，但今次比較大壓逼感。」

飾演劫機犯的呂珍九，要在機上引發三枚土製炸彈。（《劫機1971》劇照）

至於呂珍九，就非常欣賞劇組製作的拍攝雲台，可以跟隨劇情轉動。「所以當飛機失衡上升下降時，演員的反應會變得更真實，但缺點是拍攝空間有限，打鬥場面好大機會受傷及傷到身邊的人，而且攝影鏡頭拍攝都好有限制，比較單一。」

呂珍九形容機艙場景會按劇情而轉動，故飛機失衡上升下降時，演員的反應會變得更真實。（影片截圖）

戲服太厚要偷雞變短袖

故事設定在70年年代，兩位均要穿上70年代的服務，其中舊式的機師服，對河正宇可有特別感受？「沒太大分別，最大改變相信是機倉服務員。」至於呂珍九，因為是穿平民服飾，變化頗大。「好有趣，其他演員有的穿西服，有的穿傳統韓服，好表達到當時韓國的情況。本身角色著的衣服要抵抗到鄉下江原道那種嚴寒天氣，所以比較厚，但因為拍攝時比較熱，所以內裡要將衣服裁剪去一半變短袖。」

河正宇覺得70年代的機師服沒太大分別，反而空中服務員的制服就有很大不同。（《劫機1971》劇照）

呂珍九的角色，由比較嚴寒的江原道來，衣著亦比較厚實。（《劫機1971》劇照）

呂珍九笑言要在衣服內做手腳，令自己涼快一點。（影片截圖）

河正宇初嘗機師經驗

河正宇今次飾演機師，劇組特別找來真機師從旁指導，對於第一次接觸飛行標板，河正宇都表示有趣。「今次一直拍一直有機師在現場指導，如何控制，有何作用，令自己操作起來，好清楚會發生甚麼事。」

河正宇在戲中，先是駕戰鬥機。（《劫機1971》劇照）

河正宇要專心當機師，呂珍九就要演好一個憤世青年，那種凌厲眼神，看預告已令人心寒。「拍攝時，我比較注重角色如何處理內心戲，角色只有一個目的，就是要在機上引爆土製炸彈，要大家攬炒，除了體力上，其他各方面都沒太大難度，自己都沒有抽離不到角色的情況，只要一喊cut，都會努力地變成原本的呂珍九。」