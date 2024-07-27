奧運開幕禮｜向多部電影劇作致敬　Minions《迷你兵團》驚喜現身

2024巴黎奧運開幕典禮，於香港時間今日（27/7）凌晨1時30分正式開始，全長約4小時。並由加拿大歌后，身患重病的Celine Dion壓軸出場，為開幕禮寫上完美句號。而整個開幕禮，當中有不少元素是取材自電影及歌劇，現一一跟大家配對番。



身患重病的Celine Dion壓軸出場，為開幕禮寫上完美句號。 ( Getty Images)

《嬉戲時間》（Playtime）

一開場，有法國球王施丹，手執火炬要排除萬難送到會場，而他遇到第一個困局就是塞車。有指該畫面是向1967年，法國導演積葵大地（Jacques Tati）致敬，當年劇組破天荒花４年時間，搭建出龐大的城市景，雖然電影最後賠了票房，但累獲好評。至於這一幕在開幕禮上的用色，又添了《星聲夢裡人》（La La Land）的味道。

施丹要將火炬送到會場，而他遇到第一個困局就是塞車。（奧運開幕禮直播畫面）

1967年，法國導演積葵大地（Jacques Tati）的作品。（《嬉戲時間》劇照）

用色上跟《星聲夢裡人》也有呼應之處。（《星聲夢裡人》劇照）

《祖與占》（Jules et Jim）

開幕禮中，有一節出現兩男一女的夾雜愛情與友情的故事，這個組合跟法國導演法蘭索瓦杜魯福（François Truffaut）於1962年的電影《祖與占》（Jules et Jim）正好相若，而影片最後三人一同跑步的畫面，亦跟戲中情節類同。

三人的走位跟電影畫面一樣。（奧運開幕禮直播畫面）

《祖與占》為法國導演法蘭索瓦杜魯福（François Truffaut）於1962年的作品。（《祖與占》劇照）

《八十日環遊世界》與《月球歷險記》

運送火炬情節，上天下海都有，甚至去到月球，仲會遇見小王子，而當中熱氣球的出現，就似1956年，改編法國作家Jules Verne的同名小說電影《八十日環遊世界》。而熱氣球經過月球時，一個被子彈擊中的月球畫面，就是來自1902年，法國黑白無聲科幻短片《月球歷險記》（A Trip to the Moon）。

1902年，法國黑白無聲科幻短片《月球歷險記》（A Trip to the Moon）。（《月球歷險記》海報）

《迷你兵團》

當潛到水底後，畫面突然改由一班Minions主導，牠們各自表現不同的運動項目，當然都係有破壞冇建設。

一班迷你兵團出場。（奧運開幕禮直播畫面）

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《鐘樓駝俠》

《鐘樓駝俠》是法國文學家雨果所著的小說，於1831年出版。故事背景正正設定在1482年的巴黎聖母院，故事曾多次被改編成電影、電視劇及音樂劇，包括1996年的迪士尼動畫。

奧運開幕禮中，由真人上演《鐘樓駝俠》這幕經典。（奧運開幕禮直播畫面）

《鐘樓駝俠》於1996年改編成迪士尼動畫。（《鐘樓駝俠》劇照）

《孤星淚》

開幕禮其中一幕為「自由」，而大會就用上雨果於1982年發展的長篇小說《孤星淚》（Les Misérables），小說描繪19世紀初20年間幾個法國人物的生活背景，並且涉及拿破崙戰爭和1832年巴黎共和黨人起義等事件。而開幕禮更唱出於80年代，改編成歌劇後的著名歌曲《Do You Hear the People Sing?》

開幕禮呈現歌劇中經典一幕。（奧運開幕禮直播畫面）

並配上這一節的主題自由。（奧運開幕禮直播畫面）