全港中學微電影創作大賽　張繼聰激勵同學︰希望日後可以合作

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦《第十屆全港中學微電影創作大賽》，今年再度吸引多隊中學生報名參賽，反應十分熱烈！經過嚴謹評選，今天（27/7）於城景國際舉行頒獎典禮，揭曉各組別的冠、亞、季及多項最佳獎項。大會更邀請了資深藝人張繼聰（Louis），擔任本屆宣傳大使，同時邀請了榮獲《第42屆香港電影金像獎》最佳電影獎的《毒舌大狀》導演兼編劇吳煒倫（Jack）擔任評審。

由頒獎嘉賓張繼聰及吳煒倫頒發獎項給高中組一眾得獎隊伍。(大會提供)

兩位嘉賓在頒獎典禮上與學生分享他們的演藝和創作心得，鼓勵及讚揚各組別的得獎學生。Louis指若將來投身電影業，也要保留一顆單純的初心。他勉勵在座對電影充滿熱誠的年青人︰「真正的夢想是即使受到抨擊、冷言冷語的時候你依然感到『好想做』，希望日後可以與同學們合作。」

張繼聰勉勵同學，追逐夢想是即使受到抨擊、冷言冷語的時候你依然感到「好想做」。(大會提供)

作為比賽評審之一的Jack對於同學的作品感到驚喜︰「表示欣賞同學的用心，尤其對初中組冠軍作品感到特別深刻，驚訝同學們只需一天就拍出高質素的作品，並鼓勵在場同學應要有『主動性』，多與『有心』拍攝的同學交流，可從中吸收經驗便能讓自己進步。」

評審之一吳煒倫先生讚賞今屆同學的作品，令他刮目相看，「尤其對初中組冠軍作品感到特別深刻。」(大會提供)

今屆比賽以「我們的2030」為主題，旨在希望透過影像作品激勵學生關注社會發展，反思未來，提升創作熱忱及表達能力，讓參賽作品涵蓋社區發展、生涯規劃、學習及教育、可持續發展以至和平及公義等題材，呈現青年人的視野、創意與及對未來社區與及全球發展的願景。