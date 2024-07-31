飲「喜力Silver星銀啤酒」　贏Marvel Studios《死侍與狼人》禮品

Marvel Studios年度大片《死侍與狼人》（DEADPOOL & WOLVERINE），由未上畫已全球期待，到上畫後大獲好評，客串巨星陣容、超強劇情彩蛋，幕幕都令人津津樂道。睇Marvel作品，都習慣留低睇埋片尾彩蛋，原來電影仲埋下另一個「彩蛋」，正正在「喜力Silver星銀啤酒」的全新廣告入面，而家就同大家披露。



廣告一來，狼人與死侍依舊打到你死我活。（影片截圖）

全新彩蛋︰狼人冇爪用？

影片全長近30秒，一來就見到死侍跟狼人大打出手，正當死侍處於下風，狼人想出鋼爪作個了斷時，發現再次有心無力，於是反問死侍︰「你做咗啲乜嘢？」原來死侍偷偷地用咗鋼爪裡面的亞德曼合金（Adamantium），變成兩罐「喜力Silver星銀啤酒」，當死侍一拎出嚟，狼人咩火都冇晒，仲一齊坐低飲番杯，難怪最後死侍仲話︰「咁樣爽過打打殺殺好多！」

狼人想出鋼爪，可惜力不從心，唔通係男人最痛。（影片截圖）

原來死侍偷偷地用咗鋼爪裡面的亞德曼合金（Adamantium），變成兩罐「喜力Silver星銀啤酒」。（影片截圖）

狼人見到，成個人無晒火。（影片截圖）

死侍仲擺出嬌肖動靜。（影片截圖）

一酒解千「仇」，咩仇都冇晒。（影片截圖）

「喜力Silver星銀啤酒」好飲秘密

到底「喜力Silver星銀啤酒」有咩特色，可以令到兩大超級英雄都放下屠刀，立地暢飲？事實上喜力Silver星銀啤酒一推出，已迅速令年輕世代啤酒控愛上，其清爽順喉，輕盈口感，以及平衡的風味，一改曾被啤酒苦澀味嚇到的你。有別於經典綠瓶喜力，酒精濃度4%的「喜力Silver星銀啤酒」，口感表現更加滑順清爽。而其好飲的秘密，就來自品牌一路以來的高品質原料，堅持只使用純天然的大麥、水、啤酒花、A酵母，從開瓶後撲鼻而來的飽滿麥香就是最完美的證明。

飲喜力有機會贏Marvel Studios《死侍與狼人》禮品。（客戶提供）

買啤贏「狼情侍意」限量禮品套裝

今個夏天，就讓「喜力Silver星銀啤酒」成為你最吸睛的時尚配件外，再讓喜力放送你少少心意。凡於推廣期內（31/7-13/8/2024），於指定便利店惠顧喜力星銀啤酒，whatsapp 發送姓名、聯絡電話、身份證頭4位數字及單據圖片到 9591 1189 登記，累積購買最高金額可獲Marvel Studios《死侍與狼人》禮品一份，每日名額一個。

在「喜力星銀啤酒花園」，大家齊齊打卡。（網頁截圖）

到「喜力星銀啤酒花園」打卡有禮送

除了購買喜力啤酒有機會得到Marvel Studios《死侍與狼人》禮品一份，而家去到位於灣仔華潤平台，「喜力星銀啤酒花園」打卡，都有機會獲得《死侍與狼人》特別版禮物。喜力星銀啤酒花園於早前已正式揭幕，當日誠邀超過20名KOL前來為Beer Garden揭幕，花園會開放至8月底，大家要爭取時間去打卡拎《死侍與狼人》特別版禮物。

喜力星銀啤酒花園

開放日期︰現在至8月底完結

地址︰灣仔華潤大廈平台花園

喜力全力支持音樂盛事

喜力除了支持電影，亦向來力撐香港音樂活動，今個夏天就為大家帶來兩大盛事。首先在6月29同30日，於愉景灣大白灣沙灘舉行《TheNextwave XX24》沙灘音樂節，讓大家曬住太陽、玩住水、聽住歌、飲住啤酒，Chill住迎來初夏。

早前男團ROVER、⁠Gillian Ng 伍倩彤、⁠鄧月平、Rose Ma 馬俊怡早前出席音樂盛會，國際知名啤酒品牌亦有參與期中、電音女神樂宜為Heineken Silver 產品發佈會站台，銳意推廣年青市場客戶。（客戶提供）

另一盛事就是相隔五年，來自美國邁阿密，並列世界三大電音舞曲音樂節的《Ultra》載譽歸港！過往有近萬人參與的電音舞曲音樂節活動，更由《Road to Ultra Hong Kong》升格至《Ultra Hong Kong》，陣容定必更鼎盛！不要錯過今年《Ultra Hong Kong 2024 Music Festival》的音樂盛事！

今年的《Ultra Hong Kong 2024 Music Festival》，將於9月14日中環海濱活動空間舉行。（網上圖片）

《Ultra Hong Kong 2024 Music Festival》

日期︰2024年9月14日

地點︰香港中環龍和道9號中環海濱活動空間

#只限18歲以上人士購票