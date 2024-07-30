默殺｜吳鎮宇破港星宿命大收12億　校園施虐者遭錘殺陳屍掀話題

內地暑假檔向來競爭劇烈，今年更有《玩轉腦朋友》、《死侍與狼人》壓境，而截止30/7計，第一位是沈騰、馬麗主演的喜劇《抓娃娃》，達23億人民幣，不過要數黑馬，不得不提由王傳君、張鈞甯聯同吳鎮宇主演的犯罪懸疑片《默殺》，在不被看好下，上映一個月大收12.5億人民幣，而且更打破近年由港星演出的作品都票房欠佳的宿命，更為吳鎮宇奠定吸金能力。



吳鎮宇飾演警官，一貫淡定，電影中卻被揭發與神秘偷拍青年關係密不可分而大發雷霆，甚至失控暴打對方！（《默殺》劇照）

港片魅力要作調整

近年港片在內地票房的號召力已大不如前，以今個暑期，先有《九龍城寨之圍城》，雖然在內地都叫好叫座，但最後都只收6.8億人民幣，比預期的爆炸力遜。而緊隨的兩部港片，《談判專家》及《海關戰線》分別收得1.56億人民幣及1.29億人民幣，成績都不似預期，更惹起內地網民熱議港片及港星的號召力。

吳鎮宇上月上映的《談判專家》，票房約1.56億人民幣，未算亮麗。（《談判專家》劇照）

不過當犯罪懸疑片《默殺》上畫，目前票房已突破12.5億人民幣，不但殺入本年度票房十大，更榮登本年度懸疑片票房第1位，並贏得超強口碑。雖然電影跟《談判專家》一樣由吳鎮宇主演，不過演員配搭以及故事能引發的共鳴，完全是兩回事，證明港星仍具吸引力，但故事走向及配搭需要作出調節。

徐嬌在戲中飾演學生，更是做回女學生，不用反串。（《默殺》劇照）

演員配搭新鮮

《默殺》由馬來西亞新銳導演柯汶利自編自導，王傳君、張鈞甯、吳鎮宇領銜主演，加上有港人最愛《長江7號》裡的徐嬌，以及《富都青年》「Money姐」鄭金煌等，卡士多元化令人期待。電影《默殺》劇情圍繞一所女子中學，短短的電影預告信息量卻極大，而且張力十足：禮堂內女學生一片恐慌，全因一再有命案發生！長年不說話的小彤，遭同學殘暴欺凌，欺凌者卻先後在雨夜被身穿黑色雨衣的神秘人重錘殺害，甚至陳屍校內，未幾小彤也遭擄走失蹤，預示電影的高潮戲份，憔悴的母親、落寞寡言的校工與及負責案件的警官等，全部被捲進事件中，而每個人竭力隱藏的駭人秘密，也將逐一被撕開。

張鈞甯飾演另一被欺凌的女生媽媽，目睹女兒被膠水封嘴卻閉口不言。（《默殺》劇照）

《默殺》預告片不但展示了凌厲的影像風格，更可見演員位位演技大爆發！張鈞甯飾演在校內擔任清潔工的母親，卑微而焦慮，曾經目睹女兒被同學殘暴凌虐的慘況卻只能默默啞忍，敢怒而不敢言，後來為了找回失蹤女兒，終於變得歇斯底里，不惜一切走向危險邊緣，眼神也閃現兇狠！吳鎮宇飾演警官，一貫淡定，電影中卻被揭發與神秘偷拍青年關係密不可分而大發雷霆，甚至失控暴打對方！

徐嬌飾演初中女生惠君，長期遭校園霸凌高處墜亡。（《默殺》劇照）

徐嬌的演出獲不少讚賞。（《默殺》劇照）

徐嬌演出眼前一亮

王傳君是戲中頭號嫌疑犯，表情空洞卻令人不寒而慄，另一方面演喪女的悲痛又入木三分，令人同情。演小彤的王聖迪更是全片沒有對白，完全靠表情動作演戲，另外徐嬌客串演出學習遲緩的特殊學生，天真而脆弱，兩位年輕演員都交出亮眼成績，所有演員賣力演出，交織這宗在沉默背後醞釀而成的復仇故事，也透過每個角色，展現人性的複雜與陰暗面。

吳鎮宇飾演的調查案警官戴國棟，被重重假像蒙蔽，直至在探秘過程中，將一宗宗藏污納垢的舊事被揭開。（《默殺》劇照）

大馬導演柯汶利繼《誤殺》後再次帶來犯罪懸疑類型片，《默殺》亦延續了前作的特色，強調「情節強；節奏快」，然而跟一般犯罪懸疑類型片不同的是，《默殺》並沒有簡單停留在破案分析上，而是深入探視每個人物在這宗殺人事件中的複雜動機和各自的處境。柯汶利通過凌厲而內涵豐富的鏡頭語言、緊湊俐落的剪接，將觀衆牽進懸疑緊張的情境。加上案情複雜、線索密集，劇情屢次出現意想不到的轉折，即犯罪懸疑片最常有的「扭橋」，但《默殺》的重重反轉，更著重於對角色多重人性的挖掘，給觀眾不斷帶來情緒上的衝擊，成功擊中了觀眾的心，也使《默殺》成為富有深度的犯罪懸疑代表作。