劫機1971｜改編自真實事件　被劫去北韓純為搶人才？

由韓星河正宇與呂珍九合演的驚慄災難鉅獻《劫機1971》（Hijack 1971），故事改編自70年代韓國史上最驚心動魄的「大韓航空F-27劫機事件」，60名乘客登上原定飛往漢城的小型客機，被劫機犯手執土製炸彈，挾持要飛到北韓，全機60人隨即被捲入一場全球矚目的劫機事件！（8月1日上映）

河正宇在戲中先後飾演戰鬥機及民航機機師。（《劫機1971》劇照）

電影重現1971年大韓航空民航機被騎劫事件，原定由韓國江原道束草機場出發前往漢城金浦機場的客機，在洪川郡上空被騎劫。根據戲中情節，當時飛機起飛不久就傳來爆炸聲，原來是由呂珍九飾演的劫機犯庸旲，在機艙內引爆土製炸彈，並闖入駕駛室脅持由河正宇飾演的機長，要求將客機越過休戰線進入北韓。由於一旦越境進入北韓，能否安全回到南韓也是未知之數，一眾乘客極為憂心。

劫機者在機上引爆炸彈造成傷亡。（《劫機1971》劇照）

1969年事件延續

事實上，電影都有拍下同樣發生在1969年，大韓航空YS-11劫機事件，當時飛機準備從韓國江原道江陵空軍基地，飛往首爾金浦國際機場，但途中被朝鮮特工趙昌熙劫持，不計及自己，機上載有4名機組人員和46名乘客被帶到北韓。經兩國周旋，兩個月後，39名乘客被送回韓國，剩下機組人員和7名乘客共11人，聲稱是自願留下，至今仍然滯留在朝鮮未能聯絡。亦有指，被留下的11人為專業人材，是北韓特意想據為己用。

蔡秀彬在戲中飾演盡忠職守的空中服務員。（《劫機1971》劇照）

民航機可垂直飛行？

雖然改編自真實事件，但為了表達一觸即發的緊張感，金盛漢導演為電影加插驚險情節，民航機垂直飛行。為求真實表達，導演和幕後人員均有在模擬飛行器上學習操控F-27 民航機和 F-5 戰鬥機，並請教了現實中的機師，確保片中的飛機飛行時符合現實。

呂珍九飾演的劫機犯，眼神凌厲。（《劫機1971》劇照）

為讓拍出來的效果更真實，劇組也進行了超過二十次以上的模擬飛行。至於360度環迴旋轉，亦即「英麥曼迴旋」，也是透過精密計算來判定 F-27 民航機的確可以做到突然減速令機身垂直後翻轉倒飛，再翻半圈回復水平飛行，而成功達到急轉航向「調頭」。所有飛行場面均由從事機師培訓工作的柳在結教授親自指導，確保演員們在操作飛機時呈現出真實感。