異形｜盤點10大經典恐怖場面　抱面寄生破胸而出仲有自我剖腹產B

全新一集《異形》系列電影，《異形：羅穆盧斯》將於8月15日香港搶先美國上映。該系列由1979年首部《異形》開創了科幻驚慄片種，隨後到1986年《異形2》、1992年的《異形3》、1997年的《異形4:逆種》、2012年的《異形》前傳《普羅米修斯》，再到2017年前傳續集《異形：聖約》，都有不少令影迷嚇破膽又難忘的異形驚嚇時刻。各位觀眾請做足心理準備，進入今集《異形：羅穆盧斯》長達7200秒窒息密閉廝殺凶間前，一切重溫10個系列中的經典恐怖場面，為膽子做定熱身。



電影系列最新一集，將於8月15日香港搶先上映。（《異形：羅穆盧斯》劇照）

首次破胸而出（《異形》，1979）

首次破胸而出（《異形》劇照，1979）

《異形》系列中，最令人震驚的死亡場面絕對是成形的異形第一次破胸而出！在《異形》首集，抱面體將異形胚胎植入一名船員體內，而異形最終長成，並且掙脫束縛，從他的胸部中破體而出，也是血淋淋的破胸體首次驚悚出現。

抱面體纏繞體驗（《異形》，1979）

抱面體纏繞體驗（《異形》劇照，1979）

《異形》首集中已故設計大師H.R.吉格精湛創造令人毛骨悚然的抱面體，獨特地融合了甲殼類動物、蜘蛛類動物和蛇形動物的特徵，加上致命的酸性血液和令人窒息的抓地力，帶來了真真正正噩夢般的驚嚇體驗。

成年異形首度現身（《異形》，1979）

成年異形首度現身（《異形》劇照，1979）

對於第一次體驗列尼史葛的科幻恐怖傑作《異形》的觀眾來說，在沒有預知生物外貌的情況下，成熟的異形首次機艙現身的場景帶來無與倫比的震撼！之前的抱面體和爆胸鏡頭，是暗示噩夢將要來臨，成年異形首次現身帶來的殘暴殺戳，絕對是超凡脫俗的恐怖怪物經典場面。

異形女王來襲（《異形2》，1986）

異形女王來襲（《異形2》劇照，1986）

《阿凡達》金像大導演占士金馬倫在《異形2》中，將異形數量及規模大加碼，高潮戲中女主角對抗巨大的異形女王，絕對是系列中最令人難忘的震撼場景之一，也獲公認是占士金馬倫電影史上最好的動作場面之一，女主角和海軍陸戰隊所經歷的痛苦考驗到達頂峰。

活人包裹在異形結塊分泌物（《異形2》，1986）

活人包裹在異形結塊分泌物（《異形2》劇照，1986）

《異形2》中女主角與同伴探索受命調查的殖民地時，遇到了一個女性活人包裹在異形的結塊分泌物中，當小異形在活人身體中醒來，她懇求幫忙結束生命，帶來的恐懼令人措手不及，直到她的胸部爆炸，牆壁上的骯髒生物體增添了更多血跡，令人毛骨悚然。

異形之吻（《異形3》，1992）

異形之吻（《異形3》劇照，1992）

由《七宗罪》大導演大衛芬查處男作《異形3》，精心場面設計顛覆觀眾預期，將緊張氣氛推向了幾乎難以忍受的程度。最經典難忘場面是當異形逼近女主角及一名男角時，先以殘酷兼快速地消滅了一人，流著口水的異形來到女主角面前卻莫名其妙地後退了，把她放生，成為電影中最具標誌性的場面。

異形嬰兒破背發狂（《異形：聖約》，2017）

異形嬰兒破背發狂（《異形：聖約》劇照，2017）

《異形》前傳《普羅米修斯》續集《異形：聖約》中的第一個死亡場景，是一名男船員的背上可怕地爆出嬰兒異形，滿身鮮血又血肉模糊的嬰兒異形先後向兩名女船員發狂，兩名角色的恐懼情緒狀態，令場景處於可怕的現實之中。

怪誕異形連環衝破兩人身體（《異形4:逆種》，1997）

怪誕異形連環衝破兩人身體（《異形4:逆種》劇照，1997）

《妙不可話》、《天使愛美麗》法國導演尚皮亞桑里執導的《異形4:逆種》，恐怖驚嚇中帶有尚皮亞一種特有的怪誕和黑色幽默，其中最經典是異形從一人胸口猛烈地噴出時，它同時衝破了另一個人的頭部，令人抵擋不住的連環驚嚇。

巨型抱面體攻擊外星人工程師（《普羅米修斯》，2012年）

巨型抱面體攻擊外星人工程師（《普羅米修斯》劇照，2012年）

《異形》首集已出現的外星人工程師，在《異形》前傳《普羅米修斯》中進一步解釋到與異形誕生之謎。影片尾聲，工程師利用其巨大的力量抵擋住了巨大的抱面體，但經歷了磨難及不可避免的死亡，令人不寒而慄，未來也會產生不堪設想的後果。

女主角自我切腹取異形BB（《普羅米修斯》，2012年）

女主角自我切腹取異形BB（《普羅米修斯》劇照，2012年）

患有不孕症的女主角經檢查後發現正懷孕，她因害怕肚中胎兒可能與船員的死有關，於是用船上的自動手術台自我切腹，從腹部取出了一個外形像魷魚一樣的異形BB生物，場面血腥驚嚇，令人不安。