死侍與狼人｜成功令*NSYNC《Bye Bye Bye》翻Hit　保錡肥仔跟隊跳

由 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合演，Marvel Studios年度巨製《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）自上周上映，即破多項票房紀錄，全球票房已衝破5億美金（約39億港元）。 票房創下佳績同時掀起全球熱話，由劇情、彩蛋以至鋪天蓋地宣傳，均引發不同話題，連帶舊時代產物也即時翻Hit。例如2000年發行的男子偶像組合*NSYNC大熱名曲《Bye Bye Bye》，就因為死侍在開場前跳唱咗一節，立即掀起熱潮，更成為Deadpool Dance Challenge，連保錡（Poki）同肥仔都有跳。



《死侍與狼人》的首周開畫票房超乎預期地好。（劇照）

美國流行男子組合，N Sync（或以*NSYNC表示），於1995年組成，曾風靡全球，出道以來坐擁10座格林美獎。團名是「同步」（in sync）的意思，亦剛好可取自五位成員的名字︰JustiN、ChriS、JoeY、JasoN和 JC。而2000年，組合發佈了大熱名曲《Bye Bye Bye》，成為他們一首Mega hit。

*NSYNC於1995年組成，曾風靡全球。（網上圖片）

當年Lou Pearlman除了捧紅*NSYNC，仲有相中的另一經典男團Backstreet Boys。（網上圖片）

而在《死侍與狼人》一開首「死侍」賴恩雷諾士施展一場大開殺戒的場面，配樂正正是這首節奏強勁兼耳熟能詳的歌曲，令觀眾大呼過癮。近日在網上亦迅即流傳大量《Bye Bye Bye》的跳舞片，而COLLAR成員Marf（邱彥筒）及ERROR隊長肥仔（梁業）也被電影洗腦，跟隊加入在社交平台上載一條二人的跳舞片。

COLLAR成員Marf（邱彥筒）及ERROR隊長肥仔（梁業）也被電影洗腦，在社交平台上載一條二人的跳舞片。（影片截圖）

Marf 更親筆提畫死侍及狼人裝，有網民留言為呢對新組合起名︰ 「筒侍與狼業 」。（影片截圖）

肥仔更在貼文寫上︰「睇完deadpool呢首歌就上晒腦。let’s dance Bye Bye Bye~~~」。片段上載短短2小時已超過16萬人觀看，接近一日後更獲15,000個like。他更與Marf擺出模仿 「死侍」賴恩與 「狼人」曉治的動作，Marf 更親筆提畫，增添相似度。有網民發揮創意，留言為呢對新組合起名︰ 「筒侍與狼業 」。

Poki都有跳埋一份。（影片截圖）

其實肥仔跳之前，Poki@ERROR都有拍片，仲戴埋死侍面具跳，佢同樣係睇完套戲被首歌洗腦。「睇完 《死侍與狼人》之後 一開場呢首 bye bye bye 就不停係個腦入面 所以唔得喇 其實我都想成為一個偉大嘅舞蹈家」

賴恩雷諾士太太Blake Lively，在首映禮上高興地與*NSYNC 成員合照。（Blake Lively＠IG）

其實早前在首映禮上，賴恩雷諾士太太Blake Lively就高興地與*NSYNC 成員包括 JC Chasez、Joey Fatone、Lance Bass 和 Chris Kirkpatrick見面及合照，而且顯得相當興奮，連佢自己都笑自己個樣擺出嚟已經開心到不得了。