無路可走｜韓台雙光對決　「屠夫」李光洙VS「殺手」許光漢

Disney+ 全新原創驚慄懸疑動作韓劇《無路可走：輪盤賭》，已於7月31日獨家上架。對於香港觀眾而言，今次最大賣點是男神許光漢首度出戰韓劇，各位許太當然要鼎力支持。劇集自播出以來，當中的「公開懸賞殺人遊戲」，引起全韓市民為之瘋狂。有別於一般韓劇橋段，而家就大家睇睇《無路可走：輪盤賭》的四大賣點。

「公開懸賞殺人遊戲」，引起劇中全韓市民為之瘋狂。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

劇集由神秘蒙面人發起「公開懸賞殺人遊戲」引起全韓瘋狂開始。神秘人隨即更懸賞鉅額200億圜，發起殺死服刑完畢的獲釋重犯金國浩 (劉宰明 飾)，連場追逐戲份血腥場面升級，盡顯韓國暴力美學。除了平民百姓外，被賞金引來的殺手、自願為重犯辯護的律師、為挽救政治生涯的市長、年輕牧師等等亦各帶背後機動相繼出現，有的純為金錢，有的卻另藏詭計。金國浩最後能否避開殺手狙擊抑或難逃一劫？幕後神秘人到底是誰，他的動機是什麼？將會是劇中各人糾纏之下的終極謎團。

趙震雄飾白仲植，生活潦倒，依靠借錢養家，於一宗案件中意外得到鉅額金錢。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

韓台雙「光」組合！

《無路可走：輪盤賭》成功撮合韓台雙「光」組合，掀起全亞洲熱話！台灣代表許光漢憑藉《想見你》紅遍全亞洲，當紅後的他不甘於故步自封，在公開拒絕再演學生後，不斷轉換形象，今次更首躋韓劇，並黑化以殺手「微笑先生Mr. Smile」示人。

咩叫笑容殺死人，就係呢種。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

韓國代表「亞洲王子」李光洙以諧星及主持工作得到全亞洲萬千愛戴，今次繼《殺人者的購物目錄》，事隔兩年再度投入劇集演出，繼續為演員之路打拚。於海報以及首條預告片當中以粗獷造形現身的他，完美融入屠夫角色尹暢才，將喜感全然抽走。二人勢必以令人意想不到的演技，再度扭轉自身於大家心目中的形象，值得期待！

韓國代表「亞洲王子」李光洙，完美融入屠夫角色尹暢才，將喜感全然抽走。（《無路可走：輪盤賭》劇照）

《無路可走：輪盤賭》由資深得獎演員演繹人性瘋狂真實暗黑一面！曾經參演經典韓劇《請回答1988》的劉宰明，飾演服刑十三年出獄成為全國謀殺目標的重刑罪犯金國浩；百想藝術大賞、青龍電影獎得獎演員趙震雄，將會飾演奉命保護金國浩、但生活潦倒的警察白仲植，曾在神劇《Signal》中飾演正義警察的趙震雄，今次再度飾演警察，雖心裡無法原諒重犯，卻同時因財困面臨人性掙扎，角色更具挑戰性；百想藝術大賞、青龍電影獎、大鐘獎大滿貫得獎演員廉昌雅，將會飾演為求挽救自身政治生涯而不擇手段影響民情與輿論的市長安明自。資深演員演技交鋒，高手過招，萬勿錯過。