長腿｜破近十年恐怖片開畫紀錄　尼古拉斯基治演30年滅門案兇手

被外媒譽為2024年最恐怖電影《長腿》（Long Legs），成為話題之作，最後票房更破紀錄贏《祖孽》（Hereditary）。電影由金像影帝尼古拉斯基治主演，關於一個橫跨30年，涉及10宗滅門慘案，而兇手每每都留下一封署名「長腿」的信件而逃，集驚慄懸疑於一片。（8月29日香港上映）



由瑪嘉夢露飾演的新晉FBI探員莉奉命加入調查橫跨30年的連環滅門謀殺案。（《長腿》預告截圖）

全條預告充滿不明所以的畫面。（《長腿》預告截圖）

電影《長腿》早前在全美上映，開畫首周末狂賣2000萬美元票房（約1億5,600萬港元），擊敗大受恐怖片迷追捧的《祖孽》（Hereditary），榮登近十年恐怖片最高開畫紀錄冠軍。截至7月28日，《長腿》的北美票房收入高達5800萭美元（約4億5,240萬港元），超越A24的《手靈》（Talk To Me）成北美史上最高票房獨立恐怖片。口碑方面，電影更驚奪爛番茄100%好評，外媒也紛紛大讚。

由金像影帝尼古拉斯基治飾演的「長腿」，在首預告只在暗黑的環境下突然露出半臉。（《長腿》預告截圖）

全片都滿有一份暗黑不安感覺。（《長腿》預告截圖）

《長腿》前導預告今日在香港發佈，由瑪嘉夢露飾演的新晉FBI探員莉奉命加入調查橫跨30年的連環滅門謀殺案，每一單案件現場都留下署名「長腿」的神秘信件，莉在深入調查之下發現更多奇怪符號與線索，而由金像影帝尼古拉斯基治飾演的「長腿」，亦在暗黑不安的環境下突然露出半臉，非常有神秘感。

到底是幻想還是真實情景。（《長腿》預告截圖）

女事主自行剖腹。（《長腿》預告截圖）

命案不斷地發生，一直纏繞一家人。（《長腿》預告截圖）

伴隨著「長腿」的獨白：「你本可以和我好好相處，但你沒有，現在全都是你們自找的……」一幕幕用斧頭殺人、用利刀劏自己肚等讓人莫名其妙的血腥場面閃過觀眾眼前。預告以莉被震懾的表情及「長腿」令人不寒而慄的笑聲作結，「長腿」最後亦再次閃現一下…充滿懸念的情節，加上尼古拉斯基治飾演的「長腿」從未正式露面見真身，讓觀眾更期待《長腿》的謎底！