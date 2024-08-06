《死侍與狼人》《玩轉腦朋友2》稱霸暑期　迪士尼破30億美元大關

踏入８月，暑假檔亦過了一半，今年重頭戲都係睇迪士尼兩部大作，《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）及《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），結果兩片票房都甚為理想，其中合家歡的《玩轉腦朋友2》，香港及澳門累積票房達HK$81,200,657（截止5/8），穩佔本年度外語片第一位。

《玩轉腦朋友2》在香港及澳門累積票房達HK$81,200,657（截止5/8），穩佔本年度外語片第一位。（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

至於由 「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）合力打造的Marvel Studios《死侍與狼人》，自公映以來，口碑及票房都表現強勁，縱使受電影列作三級所限，但依然無阻熱潮。電影僅上映13天，香港及澳門累積票房就以HK$38,211,951，榮登本年度外語片第二位。

《死侍與狼人》一直被睇好開畫高收，結果不負眾望。（《死侍與狼人》劇照）

事實上，今年迪士尼先後都發行多部電影，而累計埋《死侍與狼人》及《玩轉腦朋友2》的表現，就令迪士尼成為今年，首間電影製作公司狂收全球30億美元（約233億港元）票房。

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