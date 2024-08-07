默殺｜內地票房直衝13億　曾無緣上畫全靠張鈞甯撐男友斥資重拍

今年內地暑期票房，除了喜劇《抓娃娃》大收27億人民幣，犯罪懸疑片《默殺》就以黑馬姿態殺出重圍，成為暑假檔期賣座電影，票房大收13億。事實上電影原定2023年上畫，但由於戲中有演員陷入Metoo風波被逼重拍，原本未知如何收拾殘局，最終身為女朋友的張鈞甯原意斥資500萬台幣（約120萬港元）重拍，才可正式上畫。



張鈞甯在戲中演媽媽角色，更化上憔悴妝。（《默契》劇照）

41歲的張鈞甯，於去年公開與38歲的馬來西亞導演柯汶利戀情，但一直強調未有結婚的打算。二人向來都較低調，直至男方執導電影《默殺》，因傳出男主角黃健瑋陷入Metoo風波，上畫一事膠著。電影《默殺》原本找來黃健瑋及尹馨主演，並於2017年已完成拍攝，該片更是柯汶利入行後首次編寫劇本之作，可謂投入不少心血。

張鈞甯全程為女兒仆心仆命，甚至與兇手大打出手。（《默契》劇照）

電影《默殺》原本找來黃健瑋主演，陷入Metoo風波，上畫一事膠著。（原版《默契》劇照）

眼見男友之作將化為烏有，有指張鈞甯決定斥資500萬台幣（約120萬港元）於馬來西亞重拍，更當上女主角。事實上，張鈞甯更於2023將電影成功推薦至台北電影節，順利入圍最佳影片。但最戲劇性是黃健瑋在2023年被點名MeToo事件，其妻子蔡亘晏一直撐丈夫無辜。而相隔1年，終收到指控人的道歉聲明，坦承自己所言全屬不實指控，事件大逆轉。

原版曾於2022年，香港國際電影節上畫。（原版《默契》劇照）

電影找來吳鎮宇演出，大受歡迎。（《默殺》劇照）

徐嬌飾演初中女生惠君，長期遭校園霸凌高處墜亡。（《默殺》劇照）

柯汶利是馬來西亞人，於台灣攻讀電影，2014年以短片《自由人》獲得金鐘獎，他與張鈞甯也是因拍戲結緣，後來有被拍到疑似同居，而女方亦曾大方認愛表示：「想說先認識一下，到時候看緣分。」但原來張媽媽已見過對方，還表示印象OK。