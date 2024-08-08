異形︱頭型爆谷桶外觀設計激似成人玩具　引發網民瘋傳炒價更過千

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）今年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯》（Alien：Romulus），由開創系列的大師級導演列尼史葛（Ridley Scott）出任監製，《鬼玩人》（Evil Dead）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）執導，將於8月15日在香港上映。隨新一集《異形》即將全球獻映，電影公司於美國亦推出一系列週邊產品，其中「異形爆谷桶」竟然引發網民瘋傳兼炒賣，原因是外型設計實在太似一件成人玩具！

《異形：羅穆盧斯》為科幻驚慄系列《異形》第七部作品，即將於8月15日上映。（《異形：羅穆盧斯》電影劇照）

異形的設計面世後成為經典，亦是恐怖科幻的象徵。（《異形：聖約》電影劇照）

食爆谷本來是不少影迷入戲院的指定動作，於是電影公司近年流行推出以作品主題設計的爆谷桶。（視覺中國）

《異形》自1979年登上大銀幕後，風靡數代影迷，亦成為科幻電影世界的恐怖象徵，異形的特設計亦令每一位觀眾一見難忘。早前美國開售的爆谷桶，以異形的經典黑色長形頭狀作為爆谷桶，加上外殼以黑色亮面塑膠製造，設計旋即被網民形容極似一根「黑色巨鵰」！一眾網民瘋傳兼大開玩笑之餘，亦引起一輪炒賣風潮，每個異形爆谷桶在拍賣網站上炒價更高近千元港幣！

參考異形頭像設計的爆谷桶，被網民形容極似「黑色巨鵰」！（Ebay網站圖片）

異形頭型的爆谷桶真的裝到爆谷，並非惡搞產品！（網上影片截圖）

「異形爆谷桶」設計遭網民瘋傳後，更引起炒賣，炒價超過千元港幣！（Ebay網站截圖）

其實以電影為主題設計的爆谷桶，早已非第一次「出事」。早前上映的Marvel超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wovlerine），亦推出同類型爆谷桶，其中以狼人頭像設計的爆谷桶，外形令觀眾網民有地獄級聯想。去年上映的科幻電影《沙丘瀚戰》（Dune：Part 2），推出的「沙蟲爆谷桶」觸鬚設計被認為違反實用性之餘，同樣引發相關聯想，連劇組演員佛羅倫絲佩芝在亮相訪談節目期間，亦提及該引人聯想的設計。

《死侍與狼人》的狼人爆谷桶，令網民有地獄級聯想！（Ebay網站圖片）

不得不佩服網民對狼人爆谷桶用途的聯想！（Ebay網站圖片）