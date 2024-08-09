巴黎奧運︱丹尼爾基克卸任007後現身賽場　留長頭髮撞樣丹麥影帝

2024巴黎奧運牽起全球狂熱，除了多國頂尖運動員齊集參賽外，亦吸引大量國際名人影星到場觀賽支持！其中，前任007男主角丹尼爾基克（Daniel Craig）更受奧運鐘錶品牌贊助，成為多個比賽項目的座上客！然而在卸任占士邦一角後，丹尼爾基克一改多年斯文紳士風格造型，放飛自我留長頭髮與鬍鬚，撞樣丹麥影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen），若非有掛在心口的一張實名登記入場證，在看台觀眾之間幾乎難以被影迷認出！

前任007丹尼爾基克受贊助鐘錶品牌邀請，成為巴黎奧運比賽的座上客！（Omega IG圖片）

丹尼爾基克亮相奧運的長髮造型，被網民笑言撞樣丹麥影帝麥斯米基辛！（視覺中國）

丹尼爾基克自成為第六任007男主角後，一直與取代勞力士（Rolex）贊助占士邦電影的鐘錶品牌Omega（奧米加）關係緊密，奧運期間亦配戴該品牌腕錶現身賽場。雖然丹尼爾基克穿上深藍色西裝及領呔亮相，保持典型007的紳士打扮，但留長頭髮與鬍鬚、戴上太陽眼鏡後，令他辨識度瞬間大減！

丹尼爾格力演出《007：生死有時》後宣布卸任占士邦角色。（《007：生死有時》電影劇照）

丹尼爾基克飾演007占士邦期間，Omega已代勞力士成為電影鐘錶贊助。（OMEGA官網）

同時，一直鍾情德國國寶級相機品牌Leica的丹尼爾基克，帶同自己的黑色數碼旁軸相機到場拍攝奧運現場，成為他當日貴族級造型的一大亮點。有不少網民到Omega官方社交媒體上留言，笑言腕錶在丹尼爾基克的造型中被Leica相機搶鏡，在留言的討論度亦比手錶更高，而他的氣質亦難以與昔日007時代聯繫，笑指相中人是丹麥影帝麥斯米基辛！

Omega分享丹尼爾基克亮相奧運的照片，他手中的私伙Leica相機比腕錶更搶鏡！（Omega IG圖片）