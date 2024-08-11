阿凡達3︱上映日期終曝光　占士金馬倫︰瘋狂的歷險與視覺盛宴

迪士尼D23博覽展（D23 Expo 2024）現正於加州迪士尼舉行，集團旗下各影視部門率先曝光來年計劃，包括一系列電影、卡通片及串流平台電視劇作品，每項發布均吸引大量粉絲影迷關注。預計於2025年底上映的史詩式科幻電影《阿凡達3》（Avatar：Fire and Ash）在數年前已宣布啟動，導演占士金馬倫（James Cameron）更亮相本屆博覽，並帶來一系列從未曝光槪念畫，宣布將於2025年12月19日全球上映。

《阿凡達》系列導演占士金馬倫亮相迪士尼D23博覽，宣布《阿凡達3》定於2025年12月19日上映！（視覺中國）

《阿凡達》系列導演占士金馬倫攜同男女主角素兒莎丹娜（Zoe Saldana）及Sam Worthington亮相博覽，雖然未有《阿凡達3》的片段播放，但占士金馬倫在會上分享指：「你將會見到從未見過、更多潘多拉星的面貌！」他續指：「這將會是個瘋狂的歷險與視覺盛宴，但同時非常濃烈的情感，比前兩集更強！」亦揚言會挑戰各方面的領域，包括角色的可能性與彼此之間的感情。

《阿凡達3》先導海報曝光！（《阿凡達》IG圖片）

占士金馬倫攜同素兒莎丹娜與Sam Worthington亮相D23博覽。（《阿凡達》IG限時動態截圖）

《阿凡達3》劇情將會承接2022年上映的《阿凡達：水之道》（Avatar：Way of Water），講述Jake Sully與Neytiri在上集大戰喪子後，繼續避難與對抗人類對潘多拉星的入侵，同時遇上「火系阿凡達」，占士金馬倫曾透露火系一族（Ash People）將比森林系及水系的阿凡達擁有更強大的力量，同時亦更為暴力火爆！