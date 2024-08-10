國產凌凌漆︱白韻琹戲份被完全剪走　王晶：拍咗好多日最後都冇咗

香港資深喜劇導演王晶近日在Youtube開設《王晶笑看江湖》個人頻道，首波節目話題圍繞與周星馳多年相交、合作過程，更自爆不少恩怨及對方近年影壇傳聞，揭開周星馳不為人知的神秘面貌。王晶今日（10日）在節目第三集罕有提及星爺舊作《國產凌凌漆》，除了早前透露故事槪念來自自己之外，更爆料原來一位名嘴級演員有份參演，戲份最後卻被完全刪剪！

王晶於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》與女兒王子涵對談，提到老拍檔與曾經的好友周星馳。（《王晶夭看江湖》節目截圖）

王晶踢爆周星馳「片場暴君」的端倪，早於《國產凌凌漆》年代已出現。（《國產凌凌漆》電影劇照）

周星馳經典作品《國產凌凌漆》原來有一位名嘴級演員的戲份被完全剪走！（《國產凌凌漆》電影劇照）

王晶在《王晶笑看江湖》節目中，提到周星馳在片場極具個人主義，更被稱為「片場暴君」，自己在早年《唐伯虎點秋香》《國產凌凌漆》兩部作品時期已有所耳聞，但晶哥直言：「即是《國產凌凌漆》他已經開始有不顧他人了，其實當時有很多演員參演，有些就不開心、有些拍了但不見了人。」

王晶直言周星馳在拍攝《國產凌凌漆》時已經開始不顧其他人的感受。（《王晶笑看江湖》影片截圖）

更踢爆一位演員的戲份被完全剪走：「我知道白韻琹也拍了很多場，拍了很多天最後（在上映版）都沒有的，就這樣最後只有七十幾分鐘的一部戲。」但王晶則未有透露周星馳與白韻琹之間的因何事而抽起所有戲份、亦未有透露白姐姐飾演的角色。

不知道白韻琹在《國產凌凌漆》裡飾演甚麼角色呢？（《大小不良》電影劇照）

不知道白韻琹在《國產凌凌漆》裡飾演甚麼角色呢？（《三十處男》電影劇照）

名嘴白韻琹原來曾經參與不少《國產凌凌漆》的拍攝！(黃寶瑩 攝)

王晶表示原來名嘴白韻琹也參與拍攝《國產凌凌漆》許多場戲份，拍攝許多日子！（《王晶笑看江湖》影片截圖）

王晶表示當年不少電影公司合約對片長有一定要求，個別作品片長八十多分鐘仍可當成足夠九十分鐘，但七十多分鐘則難以充數：「所以你看他的片尾字幕，很多很長，因為即是想盡量拖長一些，希望到九十分鐘的標準。