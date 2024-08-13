《食神》28年後首登內地大銀幕　預告一出網民對一設定感失望

周星馳的經典喜劇可謂歷久常新，大家不斷重溫都樂此不疲，而其中一部經典，當年星爺自組公司星輝的創業作《食神》（1996），當年未能在內地上畫，事隔28年竟獲重新修復，並於8月31日重新上畫。消息一出，在網上立即引起熱議。



事隔28年，周星馳《食神》真的東山再起，從上內地電影院。（網上圖片）

唔知全國戲院位置聯線起來，係咪都會組成個「掂」字。（影片截圖）

1996年度華語片第二位

電影《食神》由周星馳、李力持執導，周星馳、莫文蔚、谷德昭、吳孟達、薛家燕主演，是星爺創立星輝海外有限公司後創業作，角色上不單使用了自己的英文名與姓氏，其狂傲但宅心仁厚的性格，似乎也是參照了周生本人，故作品一直被視為周星馳的寫照。電影在香港大收$4,086萬港元，位列香港年度華語片第二位，第一位是成龍《警察故事4之簡單任務》，收$5,752萬港元。

作為星爺的創業作，亦可謂其中一部巔峰之作。（《食神》劇照）

有粵語版更好

能夠在戲院大銀幕觀看這部經典，不少影迷都表示期待，亦有內地網民指多年來，大家從不同渠道收看星爺作品，「欠星爺的電影票，一定要還上」，亦希望電影可原汁原味上映，不要刪剪太多內容。不過當昨日上載預告，大家發現是配音的普通話版本時，都表示有點失望，並留言指︰「有粵語版更好」。

配上普通話的周星馳，始終爭一點神髓。（《食神》預告截圖）

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而預告中，就將戲中的笑點全數公開，包括少林寺十八銅人、用「瀨尿牛丸」打乒乓波，仲有「黯然銷魂飯」、「倚天切」和「屠龍斬」等。今次星爺作品獲內地院商垂青再度上畫，一眾星迷都希望陸續有來，不過就存懷疑態度問︰「敢不敢把周星馳其他電影也搬上來？」意指可能是嘲諷內地文化的《國產凌凌漆》。同時亦有網民質疑近30年前的作品，能夠吸引到「00後」入場？