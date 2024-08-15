暴君｜車勝元金宣虎兩大男神集結　四大賣點創下懸疑動作劇新高度

由車勝元、金宣虎兩大男神主演，以電影規格製作的懸疑動作韓劇的《暴君》，已於8月14日一口氣全劇四集在Disney+獨家上線。觀眾煲劇前先了解以下四個重點，為全力投入名導朴勳正所塑造的懸疑世界做好準備！

由車勝元、金宣虎兩大男神主演，以電影規格製作的懸疑動作韓劇的《暴君》，現已上架。（《暴君》劇照）

車勝元、金宣虎兩大男神集結

「魅力大叔」車勝元所飾演的冷血僱傭兵，連同金宣虎所飾演的「暴君計劃」主理人，將會於劇中瘋狂散發男性魅力，一身挺拔西裝造型，加上連場駁火槍戰、鬥智鬥勇場面，將會為你的視覺獻上雙重盛宴。

「魅力大叔」車勝元所飾演的冷血僱傭兵，相當具吸引力。（《暴君》劇照）

原以電影製作，但內容太豐富而改為四集劇集模式播出。（《暴君》劇照）

製作突破劇集標準

《暴君》本以電影規格開發及製作，之後因為內容太豐富而改為四集劇集模式播出，成為以電影質素水平完成的劇集。喜歡電影細膩製作及畫面調度，以及劇集獨有時間空間鋪排劇情發展的觀眾，《暴君》一定是你於今個夏季不可錯過的優質作品。

趙允秀擔任劇集女主角殺手「蔡姿景」，挑戰連場動作場面，有望成為「金多美接班人」。（《暴君》劇照）

《女神降臨》趙允秀有望成為「金多美接班人」

《暴君》編劇兼導演朴勳正挑選演員的眼光獨到，經常「點石成金」，其中包括於拍攝《貴公子》時點名金宣虎擔任男主角令其事業再創高峰外，當然少不了於得獎作品《魔女首部曲：誕生》當中發掘女主角金多美，令她一舉拿下大鐘賞、青龍電影獎最佳新人女演員榮譽。今次《暴君》當中，朴導演揀選了曾參演《少年法庭》及《女神降臨》的趙允秀擔任劇集女主角殺手「蔡姿景」，挑戰連場動作場面，有望成為「金多美接班人」，值得大家留意！

故事涉及韓國政府運用醫學知識與科技，以藥物提升人類體能的計劃。（《暴君》劇照）

預言未來科技禍害？

由朴勳正兼任導演與編劇的《暴君》將會延續其經典作品《魔女》系列世界觀，劇中眾人圍繞的「暴君計劃」，是韓國政府運用醫學知識與科技以藥物提升人類體能的計劃。看似天馬行空的橋段，其實離現實不遠。如何於道德與醫學科技之間取得平衡，將會是劇集向觀眾提問的蘊藏課題。

故事簡介

在國家多年來受外國列強壓迫後，韓國政府內部工作的科學家們開始秘密進行「暴君計劃」，全力研發一種能大幅增強甚至突破人類極限的超人基因藥物，務求令韓國能與世界上最強大的國家比肩。於計劃即將成功時，卻被美國情報機構發現並強迫韓國政府交出剩餘樣本。一場兩國之間的最後樣本爭奪戰一觸即發！究竟這個能改變世界的秘密武器最終跌入哪一方手中？（現已在Disney+上架）