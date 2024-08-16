下女誘罪︱朴贊郁重剪加22分鐘絕密片段　三段激情床戲多體位升華

韓國大師級驚慄電影導演朴贊郁，曾執導《我要復仇》《原罪犯》及近年的《分手的決心》等作品，曾多次攜同作品亮相康城及柏林影展等國際舞台。憑《分手的決心》獲得康城最佳導演獎前，朴贊郁於2016年執導的愛慾懸疑鉅製《下女誘罪》亦曾成為康城金棕櫚正式競賽作品，朴贊郁今年更將前作重新剪接、特別加入22分鐘從未曝光的珍貴鏡頭畫面，並在香港上映最完整的167分鐘加長導演版本！

朴贊郁懸疑愛慾名作《下女誘罪》，由金敏喜主演，飾演日本千金小姐秀子。（《下女誘罪》電影劇照）

朴贊郁懸疑愛慾名作《下女誘罪》，由金泰梨主演，飾演女僕南淑熙。（《下女誘罪》電影劇照）

重新剪接的《下女誘罪》，在全片各處橋段均加入細節鏡頭，讓各位角色得到更詳細着墨。而朴贊郁亦在重新剪接期間，在電影三段重點激情戲份加入並加長片段，集中營造金敏喜與金泰梨飾演的秀子與淑熙兩位女主角之間的同性愛慾。

《下女誘罪》加長版在兩位女主角的三段激情橋段有更多着墨！（《下女誘罪》電影劇照）

《下女誘罪》主要集中於秀子小姐與女僕淑熙之間「主僕情深」。（《下女誘罪》電影劇照）

《下女誘罪》的畫面尺度意識相當大膽！（《下女誘罪》電影劇照）

初次誘探式愛撫

在電影首部分，進入日本富戶擔任女僕的淑熙，在河正宇飾演的「伯爵」指使下，暗藏誘惑與開發千金小姐秀子情感與性慾的任務。在其中一夜，淑熙向秀子小姐下手，教導秀子如何開發自身敏感地帶，透過親吻、愛撫及女性同性性愛體位享受歡愉！電影加長版本為該段落加入更多親密鏡頭，放慢原版較綿密的剪輯節奏，在秀子與淑熙愛撫、喘息之間建立更濃厚的感情，亦展露更多秀子反客為主、引誘淑熙深陷愛慾的伏筆。

《下女誘罪》初段由淑熙對秀子小姐下手，開發她的情感與身體的敏感地帶。（《下女誘罪》電影劇照）

+ 4

中段睡房激情床戲

在電影第二部分，劇情敘事由淑熙的視點轉變成以秀子作為中軸，透露更多計劃內情之餘，亦在睡房激情床戲有更多着墨。以秀子主導的劇情中，同一場睡房的愛撫演變成更完整的床戲，秀子反客為主引誘淑熙的過程中，在親吻愛撫外亦升華成多體位性愛。朴贊郁導演亦透過加長鏡頭的方法，激化秀子與淑熙之間的慾望，成為長達五分鐘的交歡過程，金敏喜與金泰梨的裸露鏡頭亦更為清晰，盡顯兩位演員的突破與奔放，讓畫面更加熱血沸騰！

《下女誘罪》第二部轉變秀子小姐為主軸的視點進行敘事。（《下女誘罪》電影劇照）

+ 8

結局床戲多次體位轉換

《下女誘罪》的結局中，秀子與淑熙在交歡期間加入銀球串珠作為元始「性玩具」，模仿《金瓶梅》的小說情節，過程膽大而優雅，該段戲份亦採同樣手法捨棄綿密的剪接，完整地以長鏡頭交待二人愛慾之間的親密程度。相比電影原版，秀子與淑熙亦由單一體位加長為多次體位轉換，作為兩位女主角大團圓結局的最後解放！

《下女誘罪》結局部分亦有加長。（《下女誘罪》電影劇照）