史泰龍放閃為太太慶生　晒N年前合照「魔鬼身材」驚艷網民

動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）的第三任太太Jennifer Flavin兩年前曾申請離婚，不過未夠一個月就箍煲成功，至今一直十分恩愛。昨日（14日）Jennifer Flavin迎來56歲生日，史泰龍在社交網站出Post為太太慶生，分享了幾張兩人的舊合照，其中一張兩人身穿泳裝大騷「魔鬼身材」，引起網站熱烈討論。

史泰龍分享跟太太的舊合照為對方慶生，這一張水著照估計有30年歷史，龍嫂好身材固然吸引，龍哥的三角泳褲造型亦盡顯其健碩身材。（IG圖片）

史泰龍在貼文中寫道：「祝我太太Jennifer生日快樂！我和孩子都覺你太棒了，我們永遠愛你！」，附加三張夫婦倆的恩愛合照，其中一張見史泰龍與Jennifer都穿上泳衣，從龍哥的身形與外貌估計，照片至少有30年歷史，兩人都擁有Fit爆身材，相當吸睛。

Jennifer Flavin（右二）為史泰龍誕下三名千金，位位都是美女。（IG圖片）

史泰龍與模特兒Jennifer Flavin早在1988年開始拍拖，至1994年一度分手，原因為龍哥誤以為令另一模特兒Janice Dickinson懷孕，決定負責任跟對方訂婚，豈料BB出世後驗DNA方知擺烏龍，因而取消訂婚再跟Jennifer Flavin復合，並於1997年拉埋天窗，婚後育有3名女兒。前年八月Jennifer Flavin突然向法庭申請離婚，原因為「雙方的婚姻不可挽回地破裂」，不過一個月後就宣布和好。