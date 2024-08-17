韓國演員劇酬排名曝光　李政宰《魷魚遊戲》攞埋美國視帝只排第二

近年韓劇不單在亞洲地區大受歡迎，亦收穫大量歐美國家的粉絲，一套《魷魚遊戲》成功掀起全球熱潮，更於多個國際頒獎禮獲獎，李政宰破天荒勇奪艾美獎視帝，令他成功在荷里活佔一席位。這股韓劇熱潮亦帶挈一眾韓國演員身價水漲船高，近日有媒體統計出最高劇酬演員排名，令人驚訝的是李政宰原來只排第二，究竟冠軍是何方神聖呢？

金秀賢拍《淚之女王》劇酬再次破紀錄。（劇照）

今年播出的韓劇《淚之女王》令金秀賢又一次人氣急升，自從10年前《來自星星的你》爆紅，他的劇酬亦隨著名氣有增無減，2021年播出的《某一天》，金秀賢每一集劇酬已高達330萬港元，成為韓星之冠，而拍攝《淚之女王》的人工就更上一層樓，每集劇酬突破400萬港元。

《魷魚遊戲》令李政宰名利雙收。（劇照）

早已是影帝級人馬的李政宰，近年轉戰視界同樣發展出色，《魷魚遊戲》令他名利雙收，每集劇酬逾190萬港元，成為韓國第二高劇酬演員，而第二季定必有得加人工；第三名為宋仲基，去年播出的《財閥家的小兒子》為他帶來每集約178萬港元酬勞。

其餘排名如下：

第四名／宋慧喬，2022年《黑暗榮耀》每集劇酬約127萬港元

第五名／全智賢，2021年《智異山》每集劇酬約127萬港元

第六名／李英愛，2021年《神探具景伊》每集劇酬約125萬港元

第七名／玄彬，每集劇酬約88萬港元

第八名／高賢廷，每集劇酬約66萬港元

第九名／李敏鎬，每集劇酬約62萬港元