赤裸羔羊︱為邱淑貞性感劃界三點不露　王晶：全裸到時會身段太低

香港資深喜劇導演王晶今日（17日）在個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》中，以首位「晶女郎」邱淑貞為主題開展第二輯節目，詳談與邱淑貞之間相識與合作經過。王晶在節目中更重點提及邱淑貞的三級片名作《赤裸羔羊》，表示當年為她設計性感而不裸露的路線，更自爆一位原本有份主演、及後推卻演出的一代超級影后！

王晶於《王晶笑看江湖》第二輯節目，以首位被稱為「晶女郎」的女神邱淑貞為主題。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞為王晶一手捧紅的第一代「晶女郎」！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶在節目中透露，為力捧邱淑貞而在《鹿鼎記》的戲份加碼後，邱淑貞亦明白要在一眾當紅的玉女演員中出位，實在非常不容易，於是便設法在定位裏尋求突破。王晶表示：「當年葉玉卿和李麗珍就拍了幾部三級片、很豪放，引起了一陣熱潮。我問她（邱淑貞）有沒有膽向這方面發展？她說去到那裏（尺度）就不行了。」

葉玉卿與李麗珍拍攝的三級片，當年引起一股全港熱潮！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶原來建議邱淑貞不要全裸！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

但原來王晶其實有為邱淑貞另作打算，表示劃界於一個堅守的性感尺度：「我說千萬不要去到這樣，千萬不要真的全裸，到時妳的身段就太低了！妳要做到一個尺度，大家覺得妳很性感、而又看不到的！這個尺度我認為是我創造出來的，三點不露！」王晶笑言往後不少電影製作人均以他的「三點不露」尺度作為拍攝標準。

王晶為邱淑貞的性感劃界為「三點不露」，及後成為不少電影製作人的拍攝標準。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞於《赤裸羔羊》中三點不露的性感演出，成為演藝生涯一大經典！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞於《赤裸羔羊》中三點不露的性感演出，成為演藝生涯一大經典！（《王晶笑看江湖》節目截圖）

對於《赤裸羔羊》的拍攝，王晶直言自己「頭都暈埋」，更自爆原來當年的原始演員班底中，另有一位國際影后主演：「有一個演員，其實一開頭我們試用了她，談了很久、談了兩個月才答應，結果後來海報一出她就不肯來了。」更表示該位角色最後由演員姚煒飾演，而王晶最後亦揭曉該位國際影后的身份：「任你估都估唔到，係蕭芳芳！」但為何蕭芳芳沒有演出《赤裸羔羊》？王晶則在結尾為下一集的節目大賣關子。

王晶自爆原來《赤裸羔羊》中，姚煒的角色原本由一位國際影后飾演。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶自爆原來《赤裸羔羊》中，姚煒的角色原本由一位國際影后飾演。（《王晶笑看江湖》節目截圖）