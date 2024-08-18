鬼才之道影評｜念記港產驚慄喜劇　無間輪迴社畜生活比厲鬼更可怕

由於面向市場關係，香港的鬼片早已消聲匿跡多年，奇怪是近年連港產喜劇都似要壽終正寢中，莫說曾經是港人最擅長拍的驚慄喜劇，今天看來是個不可能任務。反觀台灣似要復興這類片種，前年先有《關於我和鬼變成家人的那件事》，少少驚多多喜加點懸疑最後再送一枚催淚彈，劇情豐富得五體投地，掀動情緒的能力令人拍案。而今年就有《鬼才之道》，由拍驚慄片《返校》成名的金馬導演徐漢強自編自導，王淨、陳柏霖加張榕容主演，以鬼諷人，做鬼好定做人好？



後浪之鬼，借科技贏得前輩，好鬼霸道。（《鬼才之道》劇照）

兩代鬼后，扮友好，搵鬼信。（《鬼才之道》劇照）

這類驚慄喜劇，不其然令人想起殭屍系列和猛鬼系列，在驚嚇氣氛達標時，一個反應一句對白就令人破嚇為笑，那份情緒波動令人懷念。來到這部《鬼才之道》，簡單講一句就是《怪獸公司》的厲鬼版，當你以為人死之後一了百了，電影告訴你做鬼壓力可能仲大。《怪獸公司》內的怪獸靠嚇細路拎電源，而《鬼才之道》的鬼就要靠嚇人獲取陽間的超渡和祭品，同樣是要跑業績追KPI，而王淨飾演的角色，更融入《玩轉極樂園》元素，如果人間冇人再記掛你，你將會魂飛魄散，於是只好努力考上「厲鬼証」，創下驚人的都市傳說，贏得永生。

張榕容在戲中，真係鬼火咁靚。（《鬼才之道》劇照）

陳柏霖飾演鬼經理人，發掘有潛能嘅鬼。（《鬼才之道》劇照）

電影建構一個頗有趣，但又殘酷的鬼世界，人在世鬥名氣鬥錢財，去到陰間執念依舊，繼續做過冇停手。鬼與鬼之間同樣會互有競爭，而隨時代轉變，大家鬥的是陰間YouTube頻道的View數。戲中張榕容飾演曾經憑「旺來大飯店」恐怖傳聞，紅極一時卻漸漸被人遺忘的過氣星級鬼后「凱薩琳」，可惜就是重重複複嚇人技，了無新意，加上遇著社畜住客，驚畀老細鬧多過見鬼，令一代鬼后變成虛名，從而被後浪挑戰鬼后地位。

原來做鬼想躺平都不易，太靜沒被看見，就連投胎機會都會冇資格。（《鬼才之道》劇照）

以為不追名逐利，便可以靜靜地「死埋一邊」，等下一世洗牌重來？王淨飾演的同學，在生時一事無成是典型廢青，在社會在家中看似隱形，一次意外死去以為一了百了，但原來做鬼想躺平都不易，太靜沒被看見，就連投胎機會都會冇資格，要灰飛煙滅。於是全程要趕進度趕潮流，自我增值去追KPI。對於在社會掙扎求存的大家，這些無間輪迴比鬼更可怕。

王淨正好演出一份「做鬼都唔靈」嘅感覺。（《鬼才之道》劇照）

最好，王淨做出一個全新都市傳說。（《鬼才之道》劇照）

全片劇情荒誕無比，但背後懷著的是個勵志故事，縱自視一事無成，自以為「無人爭奪我 無人關懷是誰大平賣親和」，就是一份親和力令身邊無條件相助，又以為自己在生時隱形透明，其實為自己心痛垂淚的大有人在。雖然社畜生活無為口奔馳，這回事鬼都改變不來，但同事間互相扶持，倒令大家活得好一點，快樂一點。鬼才知道的道理，人似乎仍未做到。