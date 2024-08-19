鄭裕玲32年前訪問成龍精彩內容曝光　罕談感情觀：我係鍾意同居嘅

「Do姐」鄭裕玲近年積極發展YouTuber事業，創立頻道發佈訪問不同界別藝人的影片，獲網民大讚表現專業，訪問內容豐富有趣，點撃率十分理想。Do姐口才好著實不容置疑，而她的訪問功夫早在30年前已能看到，1992年她在節目中訪問成龍，身為阿姐級的她無懼對方巨星身份，問題一針見血且得不到答案勢不休，而成龍亦罕有地大談感情事自爆：「我係鍾意同居嘅」。

成龍與Do姐曾合作演出電影《飛鷹計劃》。（電影截圖）

1992年的成龍為票房保證的電影界巨星，Do姐面對他追問感情事仍毫不手軟，先拋磚引玉問成龍生命中有哪位「重要的女人」，他大方地答：「相信我唔講好多人都知，俾我有少少秘密啦，好冇啊？我相信大家都知道係邊個，除咗我媽咪，佢係一個多年嚟一路支持緊我嘅一個女人」，Do對這種打圓場式回答並不滿意，笑著追問的方法相當高手：「你唔係講緊你秘書嘛？過咗適婚年齡好耐，點解唔正式結婚？」

難得成龍亦談起感情觀：「呢樣嘢我又幾開通，可能好多家庭婦女會鬧我，我係鍾意同居嘅」，相隔30年聽到這一句還是有點震撼，成龍解釋身邊很多人結婚未幾就離婚，成為電影界笑話，為自己不婚主義找到最佳理由，此時Do姐又出招問：「一世人只鍾意一個人係咪好難？」，成龍輕輕帶過說：「鍾意咪一齊，唔鍾意咪分開」。

網民大讚Do姐訪問技巧高超，而成龍亦難得剖白私生活。（影片截圖）

眼見繼續避重就輕沒結果，Do來個單刀直入問成龍：「早排有一啲新聞就話林鳳嬌小姐身邊有個細路哥，曝光咗出嚟個樣好似成龍，究竟呢兩個人同你係咩關係？」成龍終於都招架不住，但仍保持笑容說：「哇死嘞，原來呢個節目真係咁坦白」，Do姐續說：「睇你點兜啦」，成龍想了一會，如此回答：「我話唔係，又唔她，我話係，又唔好，我覺得我哋做藝人都幾慘，我講完呢段對白之後，你唔好再問我」。

1992年成龍透露自己片酬超過2千萬，形容為「係一個好驚人嘅數字」。（影片截圖）

不得不佩服成龍EQ極高，整個對話過程都沒有面露一絲不悅，以最不直接的方式去回應：「一個未成功嘅藝人，不斷制製造新聞，一個成咗功嘅藝人就唔想有新聞，想有啲私生活，就要開始講大話」，成龍解釋假如傷害到好多人就不應該講大話，他暗示當時的影迷會為了他自殘，所以就不得不講大話了，變相承應了Do姐的說法。網民大讚Do姐提問技巧相當高超，令成龍避無可避，當然亦因為Do姐有地位才可以如此大膽提問。