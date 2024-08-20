36歲景甜新劇凌晨播出無人睇　曾拍荷里活科幻片、回國後星途坎坷

36歲內地「85花」女演員景甜，近日主演一部仙俠題材古裝劇集《四海重明》在內地無聲無息啟播，在巴黎奧運熱潮席捲全國觀眾下，劇集被逼在深宵凌晨時段播出，收視反應相當慘淡。雖然內地網民認為《四海重明》的失利不能完全歸疚於景甜，她作為「85花」同代女演員中罕有的打女，亦兼備動作實力與甜美外貌，但景甜的發展路徑令觀眾難以觸摸；與張繼科之間一段情亦構成負面形象，一再拖累她的觀眾緣。

景甜為內地「85花」女演員之一，亦是罕有行打女路線的年輕女演員。（景甜微博圖片）

景甜在打女形象外，其實長相亦非常甜美。（景甜微博圖片）

景甜最近主演的劇集《四海重明》於深宵凌晨時段無聲無息地啟播。（《四海重明》劇集劇照）

《四海重明》為景甜首部主演的仙俠題材電視劇集。（《四海重明》劇集劇照）

早於2013年，當年25歲的景甜參演香港警匪動作電影《特殊身份》，受甄子丹力捧成為女主角，劇情中與甄子丹、安志杰上演連串打戲，展現打女級數的身手，具反差的甜美外貌亦相當搶鏡，成功闖出內地娛樂圈。

景甜年僅25歲時便於《特殊身份》與甄子丹及安志杰合作。（視覺中國）

此後景甜更有機會參演荷里活電影，先後拍攝《金剛：骷髏島》（Kong：Skull Island）及《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim：Uprising）等成本高昂、製作認真的科幻動作電影，知名度蜚聲國際影壇！

景甜曾參演荷里活電影《金剛：骷髏島》，在片中有頗多發揮機會。（《金剛：骷髏島》電影劇照）

景甜曾參演荷里活電影《金剛：骷髏島》，在片中有頗多發揮機會。（《金剛：骷髏島》電影劇照）

景甜及後主演《悍戰太平洋2：起義時空》。（《悍戰太平洋2：起義時空》電影劇照）

景甜甚至有機會駕駛電影中的巨型戰鬥機械人。（《悍戰太平洋2：起義時空》電影劇照）

景甜及後主演《悍戰太平洋2：起義時空》。（《悍戰太平洋2：起義時空》電影劇照）

然而景甜於2018年起選擇將發展重心轉移返回中國，亦由大銀幕重新走回電視框，更一度走下坡至拍攝網絡劇集，人氣每況愈下。加上與張繼科一段戀情後，景甜被男方賭博負債的負面形象拖累，更有傳張繼科為還賭債，出賣景甜的私密照作抵債。雖然張繼科在事件後發聲明澄清僻謠，然而已令外界對景甜的形象帶來負面觀感，亦進一步對景甜漸走下坡的發展帶來打擊。