新書揭已故英女王拍奧運占士邦短片內幕　主動加戲獲讚有戲劇觸覺

巴黎奧運於上周已圓滿結束，開幕及閉幕禮跟過去的奧運都各有特式，有不少人都對2012年的倫敦奧運開幕禮仍津津樂道。近日有關已故英女王伊利沙伯二世的新書《A Voyage Around The Queen》推出，當中披露了女王跟前占士邦丹尼爾基克（Daniel Craig）的拍攝內幕。

新書《A Voyage Around The Queen》推出，當中披露了女王跟前占士邦丹尼爾基克（Daniel Craig）的拍攝內幕。（Getty Images）

由Craig Brown撰寫的新書《A Voyage Around The Queen》披露了在倫敦奧運開幕禮上，導演Danny Boyle當年到訪白金漢宮，跟女王的副私人秘書Edward Young及服裝師Angela Kelly見面。當時Boyle計劃拍攝女王與占士邦的短片，原本只是想找替身扮演英女王，但最後英女王竟然一口答應演出。除了堅持要有對白，還建議加戲，拍攝當日過程非常順利，更「一take過」完成。

英女王的哥基都有出鏡。（奧運官方YouTube畫面）

前占士邦丹尼爾基克（Daniel Craig）。（奧運官方YouTube畫面）

原來呢一幕係英女王自己加插。（奧運官方YouTube畫面）

當時女王的服裝師Angela Kelly在書中透露，當時問到女王會否想講對白，她直言女王毫不猶豫地回答：「我當然要說些話啊。（of course I must say something）畢竟他(片中的占士邦劇情)是來拯救我的」，而拍攝當日非常順利，更大讚女王有敏銳的戲劇觸覺。

拍攝當日非常順利。（奧運官方YouTube畫面）

有指英女王當時要求講對白。（奧運官方YouTube畫面）

（奧運官方YouTube畫面）

導演Boyle透露，短片中女王跟占士邦會面前，女王在寫信的一幕，其實是女王的構思，令短片生色不少，短片如今再看亦令人津津有味。至於短片末段女王跟占士邦從直升機跳降傘落場館的一幕，則當然是替身及特效處理，不過現實中的英女王確實是懂得如何使用降落傘。