《公開試當真》主角滕毅康盜竊被捕 阿康IG黑圖發文︰對許賢致歉

YouTube頻道「試當真」成員兼紀錄片《公開試當真》男主角滕毅康，上月上畫，紀錄了許賢陪伴DSE考生滕毅康考公開試前中後期的經過，不過身為主角的阿康，自5月在社交平台宣傳過電影後，卻缺席首映禮等所有宣傳活動。原來今年5月涉於超市盜竊被捕，8月19日上庭判罰款3000元。滕毅康在IG以黑圖向各界致歉：「因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。」



阿康是《公開試當真》男主角，卻缺席所有宣傳活動，相當奇怪。

阿康因「試當真」校花校草選舉入行。（IG圖片）

《公開試當真》男主角滕毅康今年5月涉於觀塘淘大商場連鎖日本超市Don Don Donki盜取總值逾600元的貨品。滕毅康昨於觀塘裁判法院承認一項盜竊罪，案情稱被告警誡下承認出於貪念盜竊，最終裁判官劉淑嫻判被告罰款3000元。

許賢（左）陪阿康去考公開試，並解開自己積壓多年的心結。（IG圖片）

8月19日晚上，滕毅康相隔3個多月再更新社交網，以黑圖留言：「對不起。因為之前案件尚在司法程序當中，直至今天宣判後才能向公眾交代。因為自己一時貪心犯下過錯，後悔莫及。我要對家人、對公司及對《公開試當真 》團隊致歉，尤其許賢先生，感謝你給了我前所未有的機會。抱歉我辜負了你們的栽培，也辜負了對我有期望的每一位觀眾。我會好好承擔後果，在未來的每一天做好自己，不再令你們和自己失望。對不起。」

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

《公開試當真》男主角滕毅康。（IG：@tnhong_084）

《公開試當真》男主角滕毅康向外界特別是許賢道歉。（IG：@tnhong_084）

案件編號：KTCC1238/2024