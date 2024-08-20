解憂計情車｜辛潘失去拍戲樂趣15年　角色夠坦率助他重拾熱情

性感女神狄高達莊遜，與兩屆金像影帝辛潘合作新片《解憂計情車》，原來二人不單是拍檔，還是鄰居。當被問及她和辛潘在拍攝《解憂計情車》前是否曾合作時，她笑著說：「辛潘是我的鄰居，當我和導演在想克拉克（《解》的男主角）是誰時，我們就像『哦，我們需要辛潘類型』，於是我就走過去問他了。 」

性感女神狄高達莊遜，與兩屆金像影帝辛潘原來是鄰居。（《解憂計情車》劇照）

事實兩人在拍攝前已認識，「他試過來我家吃早午餐，有時他會穿著人字拖，你絕對想不到，然後他更把它們留在我家三個月，我家裡每個人都在想，這是誰的鞋子？」亦因為兩人的交情加上劇本吸引，令辛潘答應演出，「拍攝時感覺辛潘和我處於我們自己的小小世界中，非常舒適和親密，我們整個拍攝隊伍就像一個真正的溫馨小家庭。」

辛潘表示，「我已經15年沒法感受到拍電影的樂趣，《夏菲米克的時代》（Milk，2008年上映）是我最後一次享受拍攝。」（《解憂計情車》劇照）

《解憂計情車》的核心是人與人之間的連結，辛潘說：「這個劇本是一份禮物並且寫得很漂亮」。他指現時藝術文化中的個性已經所剩無幾，他能在60多歲時遇上這種拍攝項目已很不錯。辛潘表示，「我已經15年沒法感受到拍電影的樂趣，《夏菲米克的時代》（Milk，2008年上映）是我最後一次享受拍攝。」當時他不太清楚原因，一度感到非常沮喪，後來他接受了現實，就是他對電影的熱愛可能永遠不會回來。「我在拍電影時感到痛苦，一開始你會推掉劇本，『嗯，這個劇本是個問題，這個導演也是一個問題。』但後來我發現自己有幾次和一些很好、很偉大的人拍攝時同樣很痛苦。」

辛潘欣賞其角色未經過濾的坦率，他認為許多當代藝術都缺乏這種坦率。（《解憂計情車》劇照）

直到他的鄰居狄高達莊遜帶著《解憂計情車》的劇本和演出邀請來敲門，「我覺得你會感覺自己第一次看電影。」辛潘回憶起他讀《解憂計情車》劇本後的最初反應，他欣賞其角色未經過濾的坦率，他認為許多當代藝術都缺乏這種坦率，他說：「我認為我們正在剝奪整個世代，行為和個性的多樣性。」狄高達莊遜則表示，當她第一次讀到《解憂計情車》的劇本時就非常喜歡，並花了數年時間與導演及編劇姬絲賀合作，為這部電影籌集資金，「《解憂計情車》的深度是吸引我參與的原因，我認為導演兼編劇姬絲賀，不論寫這個劇本的方式、流程與所有的停頓位都非常有意思，所有從緊張的對話中稍微休息的時刻，節奏掌握非常好，讓觀眾覺得自己也在和戲中兩位一起經歷這段旅程。」