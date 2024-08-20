The Union︱58歲荷爾芭莉身材不輸邦女郎時期　超透視裝噴血現身

58歲「邦女郎」荷爾芭莉（Halle Berry）近日與麥克華堡（Mark Wahlberg）主演串流平台Netflix自家製新作《秘密同盟有情人》（The Union），劇情講述荷爾芭莉飾演的超級特務在一次任務失敗後，重返家鄉找自己的舊情人幫忙，二人沿途發覺高中畢業後的二十年各自過上截然不同的生活，昔日的感情亦因再次經歷許多驚險時刻而重新建立。

Netflix最新自家製電影《秘密同盟有情人》由荷爾芭莉及麥克華堡主演。（《秘密同盟有情人》電影劇照）

《秘密同盟有情人》於Netflix啟播後，雖然躍上多國熱播榜首，然而普遍評價一般，在IMDB上僅得5.5分，在爛番茄上更只有39%新鮮度！但在《秘密同盟有情人》播出後，不少觀眾對荷爾芭莉凍齡外表感到驚訝，樣貌身材與超過20年前主演的占士邦電影《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）無異，令影迷非常讚嘆作為母親的荷爾芭莉保養身型的效果！

荷爾芭莉為皮爾斯布士南時期的邦女郎！（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

荷爾芭莉當年的形象已非常性感！（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

荷爾芭莉當年的形象已非常性感！（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

荷爾芭莉當年的形象已非常性感！（《新鐵金剛之不日殺機》電影劇照）

荷爾芭莉早前亮相《秘密同盟有情人》首映時，以一身黑色透視裝亮相，內襯疑似情趣內衣剪裁的貼身衣物，性感度令人咋舌！而荷爾芭莉亦在首映上360度旋轉，讓現場記者及觀眾影到夠，看來對自己身材滿意度極高，堪稱奧斯卡影后級美魔女！

荷爾芭莉與麥克華堡早前一同亮相《秘密同盟有情人》首映禮！（視覺中國）

荷爾芭莉以一身黑色透視裙裝現身，展示360度零死角身材。（視覺中國）

荷爾芭莉以一身黑色透視裙裝現身，展示360度零死角身材。（視覺中國）

荷爾芭莉以一身黑色透視裙裝現身，展示360度零死角身材。（視覺中國）

荷爾芭莉以一身黑色透視裙裝現身，展示360度零死角身材。（視覺中國）