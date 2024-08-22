荒野機械人︱容祖兒粵語聲演主角機械人　睇片深受感動：喊到眼腫

外國媒體高度評價「年度最佳動畫電影」—— 夢工場 《荒野機械人》 （The Wild Robot） ，將於10月1日大銀幕呈獻，中秋起優先場率先綻放口碑。香港版邀得樂壇天后容祖兒，粵語聲演主角機械人羅茲 （Roz），延續「世上只有」母愛的偉大精神，務求用靚聲和力量，感動全港每位觀眾！

外國媒體高度評價「年度最佳動畫電影」的 《荒野機械人》 ，將於10月1日大銀幕呈獻。（《荒野機械人》電影劇照）

《荒野機械人》 香港版邀得樂壇天后容祖兒，粵語聲演主角機械人羅茲容祖兒。（資料圖片）

《荒野機械人》改編自美國作家暨插畫家Peter Brown 最受歡迎兼獲獎無數、【紐約時報】銷量冠軍的同名繪本小說，由《馴龍記》《古魯家族》金像提名大導演基斯桑達斯掌舵。電影的英語版本由奧斯卡影后雷碧達尼安高 （Lupita Nyong’o）聲演主角機械人羅茲，而香港的粵語版配音演員同樣極具份量，邀請到樂壇天后容祖兒星級聲演！對於祖兒來說雖然這不是她第一次為動畫配音，但這次的配音她也坦言具有挑戰性：「因為今次是聲演一個機械人，要保持著機械人聲線，不可以有太多感情，但角色卻隨著故事會慢慢增加情感，然而它始終是一個機械人，配音時語氣上不能太用力又不能太有情緒，都是一個挑戰。」在一開始接觸這部電影時，已大受感動的她，直言第一次睇片已經喊到眼腫：「好感動今次能遇到羅茲這個角色，在睇試片時已經睇到喊，眼都腫哂，實在有太多感動位。」

容祖兒表示在《荒野機械人》裡聲演一個機械人，要保持著機械人聲線，不可以有太多感情，但角色卻隨著故事會慢慢增加情感。（資料圖片）

容祖兒配音前觀看試片，喊到眼都腫埋，劇情令她非常感動。（《荒野機械人》電影劇照）

祖兒表示之前接的配音角色都跟自己性格很吻合，而今次也不例外：「如果自己與角色相似，配音時就特別落力和有感情，我相信很多真實的感情可以透過自己的聲音呈現出來。」電影公司為祖兒拍攝宣傳短片及照片時，工作人員都驚訝於祖兒對角色的投入程度：當祖兒被要求跟海報上的羅茲一樣神情拍攝時，所有動作表情都是一Take完成！而拍攝宣傳片時，祖兒更自動波以戲中機械人語調說話，更自然地由機械人聲線慢慢轉自充滿感情的語調，讓大家恍如見到機械人羅茲活現眼前！

容祖兒自言與機械人羅茲的性格亦相當似。（《荒野機械人》電影劇照）

故事講述機械人「羅茲森7134號」海難後流落無人島上，面對眼前惡劣環境，她學習與島上動物打成一片，更收養了一隻小雁孤兒，付出百分百真摯母愛之心把他撫育成年。直至小雁學識飛行一日，掀起了連場翻天覆地的變化⋯ 電影除了帶出一闕感人的收養故事外，也從這些關係中讓觀眾學懂怎樣追尋自我、審視科技與大自然之間奧妙的真意義。《荒野機械人》由環球影業香港發行，英語原聲及粵語配音兩個版本同步將於10月1日香港戲院上映，中秋節起開始口碑優先場。