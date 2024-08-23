異形羅穆盧斯︱H.R.Giger設計奪奧斯卡　抱面體曾惹強暴意識爭議

荷里活經典科幻驚慄系列《異形》（Alien）今年推出第七部續作《異形：羅穆盧斯）（Alien：Romuslus），並由Fede Alvarez接棒出任導演，並於8月15日正式上映。《異形》首部曲於1979年上映，當年尚未成為大師的列尼史葛，開創性地製作外星生物異形，並起用風格偏鋒的瑞士藝術家H.R. Giger的設計，製作成外觀極具衝擊性的異形，成就45年來的科幻經典！

《異形》成為科幻電影經典，背後設計異形的H.R. Giger實在是一大功臣。（《異形》電影劇照）

瑞士藝術家H.R. Giger是《異形》背後的最重要主創人物之一，異形的外觀亦由他一手打造。（IMDB）

《異形》的視覺設計師H.R. Giger，生於1940年的瑞士，年輕時於蘇黎世修讀建築與工業設計，畢業後Giger的作品被海報出版社出版，首次被受注視，同時亦成為一為雕塑家兼畫家。在參與《異形》的視覺設計前，Giger曾於1975年受導演Alejandro Jodorowsky邀請，加入《Dune》的製作團隊，並設計劇情中哈肯能家族的星球元素，雖然電影最後遭中斷製作、未能面世，到多年後才由大衞連治（David Lynch）拍攝，但許多Giger的槪念畫卻得以廣傳，更一定程度上對《異形》的製作帶來影響。

H.R. Giger曾經為一部在製作過程中流產的《Dune》設計哈肯能家族星球的槪念。（IMDB）

H.R. Giger的繪畫及雕塑風格被稱為「生物力學」，在當時的超現實藝術風潮中亦算是偏鋒藝術家，他的畫作裡帶有生命、死亡命題，兼且隱含大量性元素。其中的畫作《Necronom IV》啟發了列尼史葛的異形，亦因此邀請他成為視覺設計師團隊之一，更因此贏得1980年奧斯卡「最佳視覺效果」獎項。Giger除了設計異形的各個形態外，亦負責設計異星場景裡的飛船及飛船內的巨型外星生物遺駭。

H.R. Giger（右三）憑《異形》奪得1980年的奧斯卡「最佳視覺效果」獎。（IMDB）

H.R. Giger的畫作《Necronom IV》啟發了列尼史葛的《異形》。（網上圖片）

《異形》裡的外星生物形態，基本上與H.R. Giger的畫作非常接近。（《異形》電影劇照）

《異形》裡的異星飛船外型，亦出自H.R. Giger之手。（《異形》電影劇照）

異星飛船裡的異形遺駭，亦是由H.R. Giger製作的雕塑。（《異形》電影花絮照）

異形遺駭的設計在電影裡非常震撼！（《異形》電影劇照）

異形設計傳聞

曾有傳H.R. Giger因為藝術風格隱含大量性元素，因此引起投資電影的霍士公司高層不滿，一度將Giger從劇組裡開除，然而在導演列尼史葛的強烈不滿與爭取下，Giger才能夠重返劇組。更傳聞指，Giger設計《異形》電影的Xenomorph時，頭部原本採用透明設計，亦運用到蛇骨、人類頭骷髏作為材料，更在透明的頭殼下灌滿蛆蟲，認真破格兼得人驚！

異形的頭部設計堪稱科幻電影的經典。（《異形》電影劇照）

異形的頭部裝置道具，由H.R. Giger（中）一手打造，列尼史葛（右二）亦在製在現場。（IMDB）

投資《異形》的電影公司霍士曾一度開除H.R. Giger，但在列尼史葛的爭取及不滿下才能繼續製作。（IMDB）

H.R. Giger一手打造《異形》各個經典場面，每件道具均非常精美。（IMDB）

H.R. Giger一手打造《異形》各個經典場面，每件道具均非常精美。（IMDB）

在成熟版異形的偏鋒設計外，有傳在《異形》上映時，有評論指出不少男性觀眾對抱面體的形態與繁殖感到反感，認為外觀設計與意念均極具性意味，其中從角色Kane口部深入到食道的管道，更似有從口部強暴男性的意味，當時亦造成一定程度的爭議。

《異形》上映時不少男性觀眾對抱面體的形態與繁殖感到反感，認為似有從口部強暴男性的意味，當時亦造成一定程度的爭議。（《異形》電影劇照）

H.R. Giger瘋狂傳聞

在《異形》的製作以外，H.R. Giger亦有許多令人匪夷所思的傳聞。有指Giger從小受到惡夢困擾，由於作為藥劑師的父親認為從事藝術沒有前途，於是送贈一個人類頭骨骷髏予尚為孩童的Giger，鼓勵他子承父業成為藥劑師。Giger自此對於人類頭骨充滿幻想與沉迷，曾與Giger交往的女演員Li Tobler，於1975年自殺，有傳Giger將她的頭骨收藏於家中，據指他更曾向《異形》元祖女主角Sigourney Weaver透露收藏前女友頭骨的事。

H.R. Giger一手負責設計、處理《異形》的場景及道具。（IMDB）

H.R. Giger一手負責設計、處理《異形》的場景及道具。（IMDB）

H.R. Giger的傳聞亦不絕於此，有指他在前女友Li Tobler自殺後，深受惡夢與擾人的幻覺所纏擾，有傳《異形》的編劇Dan O'Bannon第一次與Giger在巴黎的酒店會面時，Giger曾向他提供鴉片，表示自己因為害怕自己的幻覺，深受困擾所以吸食鴉片！