死侍老婆Blake Lively人設大崩壞　訪問期間刁難記者片段被瘋傳

荷里活巨星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的漫威超級英雄電影《死侍與狼人》（Deadpool and Wolverine）獲得空前成功，其老婆碧琪麗芙莉（Blake Lively）除了秘密客串該片之外，主演的愛情新戲《痛愛完成式》（It Ends With Us）近期上映，兩公婆齊齊互相宣傳，可惜最近就被爆與片中男主角兼導演Justin Baldoni鬧不和，更有記者公開幾年前訪問期間被碧琪麗芙莉刁難的片段，令女神人設大崩壞。

Blake Lively最近被爆與片中男主角兼導演Justin Baldoni鬧不和。（VCG）

Blake Lively認為Justin詢問其體重是「辱肥」（fat-shame）她。（劇照）

綜合外媒報道，有知情人士透露戲中有一幕Justin需要抱起高舉Blake，不過由於Justin背脊曾經受傷，他便透過片場訓練師詢問Blake體重多少，並尋求避免受傷的方法。然而，當時剛剛生完第4胎的碧琪麗芙莉大感冒犯，更認為對方刻意「辱肥」（fat-shame），因而鬧不和。其後，碧琪麗芙莉因覺得接吻戲過長，竟然擅自請老公賴恩雷諾士改劇本，宣傳電影時，碧琪麗芙莉與Justin都沒有合照。據知，電影有不少工作人員都站在Justin一方，認為碧琪麗芙莉無理取鬧。

記者Kjersti Flaa在YouTube公開了2016年碧琪麗芙莉宣傳《情迷聲色時光》（Cafe Society）的訪問片段，並以「令我想辭職唔撈嘅Blake Lively訪問」。（YouTube片段截圖）

Blake Lively在訪問過程完全不尊重記者，令人美心善的人設大崩壞。（YouTube片段截圖）

正當新聞鬧得熱烘烘時，記者Kjersti Flaa在YouTube公開了2016年碧琪麗芙莉宣傳《情迷聲色時光》（Cafe Society）的訪問片段，並以「令我想辭職唔撈嘅Blake Lively訪問」。當Flaa開始恭喜碧琪懷孕時，碧琪竟然反嘲沒有懷孕的Flaa謂：「我都恭喜你大肚。」，惹來「辱肥」（fat-shame）之嫌。在接下來的訪問中，碧琪故意冷待Flaa的問題，只與在旁的Parker Posey閒聊。

有大批網民看到片段後，都批評兼鬧爆Blake Lively。（IG圖片）

有大批網民看到片段後，都批評兼鬧爆碧琪，並認為她的言行就像高中時期愛玩杯葛與霸凌弱勢同學的校園風頭躉，非常惹人討厭：「完全冇尊重個記者」、「我都看不下去了 她怎麼這麼沒禮貌？」、「個記者都係做返自己本分啫」、「以前好鍾意佢，原來個人係咁」。不過有力撐碧琪的粉絲，就表示Justin Baldoni聘請了尊尼特普（Johnny Depp）的公關處理事件，令輿論大逆轉。