喋血雙雄｜吳宇森親自執導美版　雙槍教堂四大經典場口集齊

香港導演吳宇森其中一部經典作《喋血雙雄》（1989），由周潤發、李修賢、葉蒨文主演，電影是荷里活及歐洲一帶被奉為經典，比《英雄本色》（1986）更具指標性。35年後，吳宇森獲美國環球影業旗下的串流平台Peacock力邀擔任導演及製片人，重拍這部經典，於昨日（23/8）正式上架。經典重現，還是由「親生父親」再執導，觀眾發現有很多畫面都沿用舊作，大家又認唔認到呢？



由周潤發、李修賢、葉蒨文主演的《喋血雙雄》，在荷里活及歐洲一帶被奉為經典。（《喋血雙雄》劇照）

美版《喋血雙雄》，連英名戲名《The Killer》都沿用。（美版《喋血雙雄》劇照）

美版的角色設定大致相同，但演員的挑選都不一樣，今次由《權力遊戲》女星Nathalie Emmanuel和Omar Sy主演，當年周潤發的殺手角色改為女性主演，而李修賢的警員一角就由黑人演員Omar Sy擔任，至於吳宇森愛女吳飛霞，繼《太平輪》及《追捕》後，今次都有亮相，飾演殺手，預告仲有一個特寫鏡頭。至於這部經典的對決場面，新版都一一奉上。

01 誤傷歌女

呢一槍，令葉蒨文盲咗，發哥內疚終生。（《喋血雙雄》影片截圖）

行動中意外令對方失明。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

繼而照顧對方下半生。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

02 雙槍對決

發哥自《英雄本色》後，雙槍就成為他的標記。（《喋血雙雄》影片截圖）

來到美版，雙筷可以唔用，但雙槍一定要有。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

對方下下都中雙飛，好傷下。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

03 惺惺相惜

呢幕實在經典，要翻拍就一定要有。（《喋血雙雄》影片截圖）

有係有，但身高差有啲殺風景。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

會唔會重現埋「不如你一槍打死我.jpg」。（美版《喋血雙雄》影片截圖）

04 教堂大戰

「搵個白鴿屎忽對住我」就係星爺向呢幕致敬的對話。（《喋血雙雄》影片截圖）

「你信唔信有神？」由場景到對白都係一絕。（《喋血雙雄》影片截圖）

要翻就翻全套，教堂景不可缺。（美版《喋血雙雄》影片截圖）