赤裸羔羊︱王晶未拍先搵Playboy攝影師　影大尺度海報賣頭版廣告

香港資深喜劇導演王晶，今日（24日）在個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》中，再次以首位被稱為「晶女郎」的邱淑貞為主題，節目詳談二人合作的經典三級片《赤裸羔羊》的拍攝。王晶除了提及拍攝現場大膽「撕膠紙」舉動外，更自爆電影在未上映已用海報造聲勢，亦再談國際影后蕭芳芳退出劇組的背後原因。

王晶於個人頻道節目繼續分享與邱淑貞之間的合作往事。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

第二集關於邱淑貞的主題，仍然圍繞《赤裸羔羊》為主。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶提及《赤裸羔羊》中，邱淑貞有一位師父的角色，原屬意由蕭芳芳飾演，最後則由形象性感的姚煒擔演。王晶透露花兩個月時間說服蕭芳芳參演的原因：「那個角色好像一個老姑婆，她是搞笑的、但一出手就無敵！因為蕭芳芳以前有個俠女的形象、她又可以搞笑，所以我這樣寫。」但後來王晶為壯《赤裸羔羊》的聲勢，為邱淑貞、吳家麗拍攝一輯火辣相片為海報，更登上報紙頭版，王晶表示：「變成三級裸露的感覺，蕭芳芳就不想包括在內，我也不勉強。」

王晶看中蕭芳芳俠女及搞笑的形象，希望她參演《赤裸羔羊》裡一個老姑婆的師父角色。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

王晶看中蕭芳芳俠女及搞笑的形象，希望她參演《赤裸羔羊》裡一個老姑婆的師父角色。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

邱淑貞與吳家麗拍攝的電影海報曝光後，蕭芳芳認為電影風格與自己不合，於是退出。（《赤裸羔羊》電影海報）

為壯大《赤裸羔羊》的聲勢，有別於其他電影在上映前才推出海報，王晶在開拍時已經提前做好尺度驚人的角色海報︰「首先我們先拍了幾幅很性感的海報，當時由香港《花花公子》（Playboy）中找了一位女攝影師拍，除了服裝或攝影師，連我和霍耀良（導演）都不可以留在裡面。拍攝場地只有三四個人，都是女性、所以她就比較放心。」王晶表示海報在報章頭版刊出時，因為尺度震撼造成全港譁然！

王晶當年請一位《花花公子》的女攝影師，為邱淑貞拍攝《赤裸羔羊》的海報。（《赤裸羔羊》電影海報）

王晶當年請一位《花花公子》的女攝影師，為邱淑貞拍攝《赤裸羔羊》的海報。（《赤裸羔羊》電影海報）

王晶當年請一位《花花公子》的女攝影師，為邱淑貞拍攝《赤裸羔羊》的海報。（《赤裸羔羊》電影海報）

直到《赤裸羔羊》開鏡，王晶提到最重要的性感戲份拍攝過程，他表示：「最主要那場愛情場面，邱淑貞與任達華做的，我、霍耀良與攝影師各拿一部攝影機，基本上三部機盡量想在最短時間拍好所有畫面。讓她不需要忍受這麼久，其實對女演員來說，這種情況都挺折磨的。」但臨場王晶卻發現邱淑貞防走光的膠布範圍太過突起，不斷穿幫。

王晶於《赤裸羔羊》拍攝現場說服邱淑貞不貼膠紙、真空上陣！（《赤裸羔羊》電影劇照）

於是王晶便在拍攝現場，說服邱淑貞撕膠紙真空上陣：「你信不信我？你信我就不要貼。我會保證一點也看不到！」完成拍攝後，王晶亦信守承諾，於剪接間花上三日時間，逐格菲林處理，即使只看到些少走光位置，他也抽起：「我一剪完，把沒有用到的菲林全部都消滅了。因為你如果這樣的承諾都守不到，你就不是男人！」電影大收宣傳之效，於1992年12月上畫時大收967萬，約近千萬，以三級片來說成績不俗。

王晶於剪接間用三日三夜的時間處理邱淑貞於《赤裸羔羊》真空上陣的菲林，抽起走光的片段並消毀。（《王晶笑看江湖》節目截圖）