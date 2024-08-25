紮職3｜黃宗澤大馬宣傳粉絲包圍　望演鄭浩南一角︰被劈死都咁型

英皇電影《紮職3》由黃宗澤、張繼聰、陳家樂、周勵淇、鄭浩南、陶大宇等聯合演出，將於8月29日香港、澳門及馬來西亞同步上映。早前，導演吳家偉及黃宗澤（Bosco）便起程前往吉隆坡及檳城進行連日宣傳，更連同陳家樂及電影動作指導，《九龍城寨之圍城》「四仔」張文傑（German）一向出席電影發佈會。

《紮職3》香港、馬來西亞同步上映，演員兩地走進行宣傳。（大會提供）

Bosco直言出道多年，首次有機會到馬來西亞為電影宣傳及謝票，感覺新鮮。難得邀請到大忙人German出席宣傳，三人不少得暢談電影中動作場面，Bosco大爆在《紮職3》中有連場追逐及打鬥戲份，他大歎拍攝追逐戲實在太累，跑起來很吃力，現場跟導演要求，若開拍《紮職 4》，申請演鄭浩南（Mark哥）的角色，笑言最起碼連被人砍死也非常有型！

黃宗澤在馬來西亞好受歡迎，被大批粉絲包圍。（大會提供）

黃宗澤笑言若開拍《紮職 4》，會申請演鄭浩南（Mark哥）一角，「起碼連被人砍死也非常有型！」（《紮職3》劇照）

German作為電影的動作指導，趁在馬來西亞拍戲空擋期間，特別抽空出席電影發佈會及影迷面會，席間German大讚黃宗澤、張繼聰 、陳家樂「唔嘢少」，German說：「有時候我會擔心三位能不能做到，是否需要預備替身？其實去到現場，他們三個都很落力，相信自己能做到。所以很多打鬥場面都是他們親自上陣！其中一場（戲）是跑彌敦道，非常危險，他們都堅持自己跳欄桿，我都擔心他們跌倒。」一旁的黃宗澤下秒即爆料說：「其實當下幾緊張！」

剛做爸爸的陳家樂，為宣傳都要忍痛跟太太和囝囝暫時分隔兩地。（大會提供）

被問到如果拍攝《紮職 4》會不會繼續在大街道上跑？黃宗澤和張文傑都提議說到吉隆坡Pavilion外面街道跑！黃宗澤更是想建議電影名字叫《紮職4之馬來西亞篇》，他也坦言想繼續演這電影系列，因為自己和團隊已經擁有了默契，拍攝過程也很開心，但他唯一要求是「想要申請唔好跑咁多仲好！我想拍到《紮職74》！」

German作為電影的動作指導，趁在馬來西亞拍戲空擋期間，特別抽空出席電影發佈會及影迷面會。（大會提供）

導演吳家偉表示《紮職3》比上集拍攝難度有增加，找來兩位大哥鄭浩南和陶大宇加盟，讓電影質感更多元！至於武打部分，German和吳家偉事前一同研究要如何讓大家在大銀幕感受到演員們的痛苦和艱辛，German表示聲稱：「讓觀眾看到他們的痛是最重要，我們拍攝期間非常考技術，要和攝影師一起研究怎樣拍到刀插下去時，好像很痛！」