《淪落人》導演陳小娟新作《虎毒不》　「給新手母親一個擁抱」

憑《淪落人》於2019年奪得香港電影金像獎「新晉導演」獎的陳小娟，事隔５年終迎來新作《虎毒不》，電影更入圍《第29屆釜山國際電影節》競賽組別，角逐新浪潮大獎。這是繼《淪落人》後，《虎毒不》編劇兼導演陳小娟這次聚焦於現今女性育兒困境，由談善言、盧鎮業主演，與彭杏英、馮素波、區嘉雯、太保、強尼、文頌嫻等演出。

當年黃秋生不收片酬演出新晉導演陳小娟的作品，以推動電影事業的發展，最終自己憑電影三奪金像影帝，Crisel Consunji亦奪得最佳新演員。（《淪落人》劇照）

導演陳小娟對於第二部執導的電影長片《虎毒不》獲此成績感到深受鼓舞，並表示「能入圍如此重要的電影展的競賽單元，真是極大榮耀，非常感激，很期待世界上第一批觀眾看到的感想！希望可以藉此部作品給所有新手母親一個擁抱。」

《淪落人》陳小娟獲新晉導演。（影片截圖）

談善言在《虎毒不》中飾演新手媽媽淑貞，屢次出演母親角色坦言：「由試鏡到收到劇本都覺得這個係一個極大嘅挑戰，亦係我演過最令我心痛嘅一個角色。佢嘅痛苦、同埋自我掙扎嘅路真係好難走。母親真偉大，但係呢種偉大可能都伴隨住好大嘅痛苦，願天下母親嘅痛苦都有人承接陪伴共渡！」

談善言得悉《虎毒不》入圍釜山國際電影節後，深感興奮︰「特別多謝各位幫過我哋嘅媽咪、爸爸、醫生，同埋當然唔少得幾個功不可沒嘅小演員BB！」（《虎毒不》劇照）

盧鎮業在《虎毒不》圓夢飾演一位年輕爸爸，他表示：「今次是我第一次在電影上和談善言及陳小娟導演合作，過程很愉快，大家在元朗主景共渡了去年冬天最冷的兩個星期。謝謝團隊上下的照顧。經歷今次拍攝，真切感受到成家不易，生兒育女更是一輩子的課題，需要夫婦間同心協作才能好好迎向這人生重大轉變。」

《虎毒不》的故事講淑貞成為母親後，面臨了育兒壓力、丈夫從不主動參與育兒、婆家衝突和娘家疏離。睡眠不足、身體變化和工作壓力讓她身心俱疲，努力想成為好母親卻失去自我，在一個又一個孤獨照顧孩子的深宵之後，等著淑貞的將是怎樣的日出？