步步驚芯︱內地國家安全部推微電影　英勇粉碎M國間諜滲透陰謀

內地國家安全部日前（24日）推出微電影《步步驚芯》，劇情按一宗真實事案改編，在短短15分鐘裡鏗鏘有力地講述國家面對「M國」間諜滲透，圖謀獲取中國芯片研發成果，並向研究機關的核心成員潘如新埋手，透過掌握對方的債務狀況為要脅，控制該研究員洩漏機密，最終在國安人員阿峰調查及舉報下，成功在機密被盜竊至外國前，將間諜與潘如新繩之於法。

內地國家安全部推出微電影《步步驚芯》，劇情更按真實事件改編！（《步步驚芯》微博影片）

《步步驚芯》講述從「M國」留學回國的潘如新擔任芯片研究員，卻遭到「M國」間諜滲透！（《步步驚芯》微博影片）

國家安全調查員阿峰聯同隊伍出手調查，粉碎「M國」間諜的陰謀！（《步步驚芯》微博影片）

國家安全部的微電影《步步驚芯》雖然未有明星亮相，由全素人演出，但製作卻媲美國內流行的網絡大電影，不但以「M國」間諜於七人車廂與出賣國家機密的潘如新見面營造懸疑緊張感，國家安全調查員阿峰在接觸芯片研究所時，更似與潘如新的胞姊潘總監「邂逅」，疑似擦出火花！

「M國」間諜在七人車廂裡與潘如新下達指令，相當有懸疑感！（《步步驚芯》微博影片）

調查員阿峰更與潘總監邂逅，似乎擦出火花！（《步步驚芯》微博影片）

調查員阿峰更與潘總監邂逅，似乎擦出火花！（《步步驚芯》微博影片）

最後在劇情關鍵時刻，潘如新被姊姊發覺行為有異，於是決定「大義滅親」打舉報熱線揭發事件，並目擊「M國」間諜與弟弟交易機密的現場。「M國」間諜得手後竟擎槍恐嚇潘如新姊弟，幸好阿峰及時趕到，憑敏捷身手與英勇正面迎擊間諜，途手解除間諜的武裝並將之制服，粉碎「M國」竊取國家機密野心，成功維護國家安全！最後阿峰與國家安全部調查隊伍，更出發到「C國」支援當地的調查行動，《步步驚芯》不排除會製作下一集，搗破危害國家安全的國際陰謀！

潘總監大義滅親舉報自己的胞弟，揭發「M國」間諜的陰謀！（《步步驚芯》微博影片）

「M國」間諜一怒之下擎槍指嚇潘總監與潘如新。（《步步驚芯》微博影片）

國家安全部調查員阿峰及時趕到！（《步步驚芯》微博影片）