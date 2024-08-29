異形｜薛歌妮韋花創女英雄先驅　珍貴花絮相與宿敵都可相親相愛

《異形》系列電影新作《異形︰羅穆盧斯》（ALIEN︰ROMULUS），上映以來叫好叫座，在內地票房更將達至6億人民幣。除了劇情向經典致敬獲讚，今集女主角24歲的上位美國女星兼歌手佳莉絲柏妮 Cailee Spaeny，其演出都大獲好評。不過講到《異形》的女英雄，不得不提橫跨頭4集的薛歌妮韋花 （Sigourney Weaver），集集都跟異形打到你死我活，不過重近日出土的幕後花絮相片中，原來二人都有溫馨的一面。



今集女主角24歲的上位美國女星兼歌手佳莉絲柏妮 Cailee Spaeny，其演出都大獲好評（《異形︰羅穆盧斯》劇照）

佳莉絲柏妮繼承到薛歌妮韋花的強悍。（《異形︰羅穆盧斯》劇照）

《異形》女英雄先驅

由薛歌妮韋花( Sigourney Weaver)包辦頭四集女主角的《異形》、《異形續集》、《異形3》及《異形4:逆種》，是開創女英雄電影的先驅。薛歌妮韋花以29歲之齡初次銀幕上擔大旗主演《異形》，飾演太空船的準尉Ellen Ripley，對抗不明生命體異形，開創荷里活科幻及動作片女性英雄的形象，但當中又不失性感場面，如結尾只穿內衣預備就寖一幕，就令人刻骨銘心。而劇情更發展到繼續但突然見到原來隻跟異形搏鬥。好似話畀大家知，同異形搏鬥真係唔可以有一刻鬆懈，同埋最緊要著番條褲。

同異形搏鬥真係唔可以有一刻鬆懈，同埋最緊要著番條褲。（《異形》劇照）

《異形續集》散發母性

相隔7年，薛歌妮韋花再主演《異形續集》。有了上集打異形的經驗後，形象自然更堅强更成熟，此集更打破純恐怖片格局變成科幻動作片，以勇猛領袖形象，帶同更强人馬再次面對更强大的一大群異形及異形皇后。該集更大發母性，一邊拯救孤兒少女一邊大戰異形。

這一幕是續集的經典埸面。(《異形續集》劇照)

因為火燒異形蛋，激到異形后要同你死過！（《異形續集》劇照）

《異形續集》（Aliens）：1986年上映，該集帶大家來到恐怖異形的巢穴，雖然出發前人才濟濟，但最後都係死剩三人加一個人造人。（《異形續集》劇照）

《異形3》Skin head新形像

故事承接上一集，女主角Ripley因受到異形侵襲，意外去到外星監獄，又因當地有蝨患而要剃光頭。而呢集異形更通過監獄飼養的狗進行繁殖，成為動作更快的新品種，最後Ripley因身懷的異形皇后幼體，決定一同化為灰燼，相當轟烈。

Ripley因受到異形侵襲，意外去到外星監獄，又因當地有蝨患而要剃光頭。（《異形３》劇照）

《異形4:逆種》死過翻生變複製人

故事發生在《異形3》200年後，薛歌妮韋花再扮Ripley，雖然在上一集已死去，但卻死過翻生，被軍方和一群瘋狂的科學家複製出來，體內也含有異形的基因，因此變得更加強壯，而形象是系列中最成熟，此集更加入青春女星雲露娜維達Winona Ryder幫助Ripley克服心魔。

在《異形4︰逆種》，已故的Ripley被重生。（《異形4︰逆種》劇照）

這一幕還帶著母愛。（《異形4︰逆種》劇照）

與異形相親相愛

雖然薛歌妮韋花在鏡頭前，跟異形打足４集，不過鏡頭後，就跟異形拍過不少趣怪相片，甚至由死敵變摯友，場面相當有趣。