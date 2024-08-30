《侏羅紀世界 4》全新篇章迎新班底　「黑寡婦」出征大戰暴龍獸

拍極唔完的《侏羅紀》系列，去到系列第六集已成功將兩代演員重聚，帶來不少經典回憶。以為就咁告一段落，電影公司一直透露會再拍新篇章。而今日（30/8）就向外界公布來到系列第七部，即《侏羅紀世界》第四部的新作戲名，叫做《JURASSIC WORLD 4: REBIRTH》（暫譯︰侏羅紀世界４︰重生），男女主角更由兩位超級英雄，「黑寡婦」施嘉莉祖安遜 (Scarlett Johansson)及Jonathan Bailey主演。

新一集戲名及logo，率先同大家見面。(網上圖片)

《JURASSIC WORLD 4: REBIRTH》將由《俠盜一號︰星際大戰外傳》導演加利安愛德華斯（Gareth Edwards）執導，今天正式公布戲名、演員及兩張劇照、「主角」恐龍當然未咁快畀大家睇到，但施嘉莉祖安遜就率先亮相，暫定2025年7月2日上畫。

兩張劇照、「主角」恐龍當然未咁快畀大家睇到，派出施嘉莉祖安遜先同大家見面。(《JURASSIC WORLD 4: REBIRTH》劇照)

經驗所知，拎得呢支嘢，下一幕多數都要畀恐龍追。(《JURASSIC WORLD 4: REBIRTH》劇照)

新一集會由由《侏羅紀公園》一、二的編劇David Koepp操刀，而史提芽史匹堡繼續擔任監製一職。據公開的故事大綱，今次故事發生在《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion）五年後的故事，當今地球的生態根本不再適合恐龍生存，能僅存活的都聚居於赤道一帶，原本都相當無事，但由於科學家發現恐龍體內，流有製造某種藥物的關鍵元素，而該藥物將有助拯救人類的生命，從而令恐龍成為商家必爭之物。

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